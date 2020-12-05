«Интер» — «Болонья». Прогноз: Лукаку и Конте потратят нервы перед битвой с «Шахтёром» в ЛЧ

5 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу нерадзурри в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех гостей оценён в 6.25. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Интер» — «Болонья» 5 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Болонья» (05.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В итальянской Серии А такими темпами успели добраться до 10-го тура.

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Программа 10-го тура чемпионата Италии откроется 5 декабря тремя поединками. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Интера» и «Болоньи», которая начнётся в 22:45 мск и пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Соперники довольно уверенно идут по дистанции, скучно точно не будет.



Подопечные Антонио Конте в текущем розыгрыше Серии А потерпели только одно поражение, в дерби не справились с «Миланом» (1:2), хотя имели преимущество. Зато в остальных восьми случаях добыто пять побед и три ничьи. В турнирной таблице команда идёт на втором месте, набрав 18 баллов. До россонери не хватает пяти пунктов, а вот преследователи наступают на пятки.



При этом нерадзурри выступают ещё и в Лиге чемпионов, до сих сохраняя шансы на выход в стадию плей-офф. На неделе они гостили у мёнхенгладбахской «Боруссии» и одержали первую победу за пять туров (3:2), помог дубль Ромелу Лукаку. Сейчас у итальянцев пять баллов в активе и последняя строчка.

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Однако плотность группы B невероятно высокая, может случиться всё что угодно. Миланцам же для выхода в 1/8 финала ЛЧ необходимо в заключительном туре на своём поле обыграть украинский «Шахтёр» и ждать победы одной из команд в параллельном матче. Так или иначе итальянскому клубу нужно готовиться к оппоненту, который дважды умудрился обыграть «Реал».



В целом миланский «Интер» не имеет проблем с результативностью, за девять туров в Серии А забил аж 23 гола, что является лучшим показателем на данный момент. Не стоит забывать и о семи голах в пяти турах Лиги чемпионов. Из этих 30 результативных ударов 11 на счету Лукаку, бельгиец по-прежнему в отличной форме.



Однако есть вопросы к оборонительной линии команды Антонио Конте. За 38 игр прошлого сезона его подопечные доставали мяч из сетки своих ворот 36 раз, сейчас у них уже треть от этого числа лишь в девяти играх. На европейской арене не лучше — «Боруссия М», «Шахтёр» и «Реал» за пять туров Лиги чемпионов на троих расстроили Самира Хандановича целых девять раз.

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«Болонья» же успела набрать неплохую форму, одержав три победы в четырёх последних турах чемпионата Италии. Сейчас команда идёт на 10-й строчке в таблице, набрав 12 баллов. Отрыв от зоны вылета существенный — шесть пунктов, а до зоны Лиги Европы не хватает пяти.



Но любопытно здесь другое. Дело в том, что красно-синие забивали в пяти из шести предыдущих туров. Не удалось поразить ворота только одного из лидеров первенства «Наполи» (0:1), но в остальных пяти случаях они отличились целых 10 раз. Не исключено, что серия продолжится в предстоящем поединке.



Понятно, что «Интер» фаворит, но против него играет и статистика личных встреч. Лишь только в двух из десяти предыдущих матчей он не пропускал от «Болоньи». При таких раскладах ставка «1Х + обе забьют» выглядит интересно. Букмекеры дают на неё вполне рабочий коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Болонья» 5 декабря 2020 года

«Интер», несомненно, фаворит предстоящего матча. Однако у него на носу важнейшая игра с «Шахтёром» в Лиге чемпионов, важно сохранить свежесть, да и с обороной не всё так хорошо, как в прошлом сезоне. «Болонья» вполне может доставить неприятности миланцам, ведь она в последнее время часто забивает.



Ставка: обе забьют + «Интер» не проиграет за 1.86.