«Челси» — «Лидс». Прогноз: 4:0 с «Севильей» — разминка, Лэмпард и Жиру идут за Бьельсой

5 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех гостей оценён букмекерами в 6.00. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Лидс» 5 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 11-го тура АПЛ «Челси» Лондон — «Лидс» (05.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге такими темпами успели добраться до 11-го тура.

«Севилья» — «Реал». Прогноз: Зидан заткнёт разговоры об отставке, Куртуа не подведёт Мадридцы на грани вылета из Лиги чемпионов, но у «Севильи» травмированы два основных вратаря.

Программа 11-го тура чемпионата Англии откроется 5 декабря четырьмя поединками, поскольку пятничный матч «Астон Виллы» и «Ньюкасла» перенесли из-за вспышки коронавируса. Среди прочих в субботу «Челси» будет принимать «Лидс Юнайтед». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



«Аристократы» на неделе в пятом туре Лиги чемпионов гостили у испанской «Севильи» и одержали разгромную победу со счётом 4:0. Покер оформил вышедший в старте Оливье Жиру, передав тем самым привет Фрэнку Лэмпарду, который в последнее время стал частенько оставлять француза на скамейке запасных.



Благодаря этой победе англичане обеспечили себе первое место в группе E, даже при равенстве очков испанцы останутся ниже из-за дополнительных показателей. Теперь для лондонцев домашняя игра заключительного тура против российского «Краснодара» не имеет никакого значения с точки зрения турнирной борьбы. Можно со спокойной душой браться за АПЛ.

«Трактор» — СКА. Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев не станут жалеть Брагина Санкт-петербуржцы рискуют впервые в сезоне проиграть третий матч подряд.

А ведь в чемпионате Англии синие тоже идут крайне уверенно. После 10 сыгранных туров замыкают тройку лидеров, набрав 19 баллов. Преследователей, конечно, хватает: «Лестер Сити» с 18 баллами наступает на пятки, а «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» отстают только на два пункта. Зато до лидеров — «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» — не хватает тоже двух очков.



Команда Фрэнка Лэмпарда набрала сумасшедшую форму, не проигрывает с конца сентября. При этом стоит выделить игру обороны в целом и голкипера Эдуарда Менди в частности. В 10 последних матчах за лондонский клуб сенегалец пропустил каких-то два мяча. Кепе есть над чем подумать, сидя на скамейке запасных.



Впрочем, похвалы заслуживает и атакующая линия «Челси». За десять игр в АПЛ команда отличилась 22 раза, а за пять в Лиге чемпионов — 13 раз. Это лучший показатель среди всех участников чемпионата Англии (столько же лишь у «Ливерпуля») и один из лучших в еврокубках. «Лидсу» будет очень тяжело в Лондоне.

«Зенит» — «Урал». Прогноз: какая там Лига чемпионов! Семак и Малком заглохнут даже в РПЛ «Зенит» никогда не терял очки с «Уралом» на своём поле. Но «шмели» сейчас в порядке.

Дело ещё и в том, что команда Марсело Бьельсы после яркого старта сезона несколько сбавила обороны. В последних четырёх турах у неё только одна победа и всего лишь три забитых мяча. А пропущено за это время было целых восемь голов. Слабовато.



В турнирной таблице «павлины» идут на 12-м месте, набрав всего 14 баллов. Плотность высокая: отрыв от зоны вылета солидный — восемь пунктов, а до еврокубковой зоны не хватает всего трёх. Однако без стабильности в топ-10 не запрогнуть: в прошлом туре обыграли «Эвертон», а в восьмом пропустили четыре мяча от не самого крепкого «Кристал Пэлас» (1:4).



На наш взгляд, победа «Челси» с форой (-1) за коэффициент 1.92 выглядит интересно. С составом у Фрэнка Лэмпарда проблем никаких нет, сомнения вызывает разве что участие Бена Чилвела. У Марсело Бьельсы тоже набирается боевой состав, но лондонцы сейчас на высоте. Ничего, кроме уверенной победы хозяев, не ждём.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед» 5 декабря 2020 года

«Челси» Фрэнка Лэмпарда находится в сумасшедшей форме, команда практически не пропускает и очень много забивает. Вряд ли «Лидс» сможет оказать достойное сопротивление в Лондоне, стабильности новичку АПЛ не хватает, а к его стилю оппоненты приспособились. Ждём уверенную победу хозяев.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.92.