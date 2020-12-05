«Лилль» — «Монако». Прогноз: долгожданное возвращение Головина добавит энергии Нико Ковачу

6 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Монако». Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лилля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех «Монако» оценён букмекерами коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Монако» 6 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Лилль» — «Монако» 6 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча 13-го тура французской Лиги 1 «Лилль» — «Монако» (6.11.2020)

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В Лиге 1 пришло время 13-го тура.

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Он закроется в воскресенье, 6 декабря, сразу семью матчами. Наиболее ранний стартует в 15:00 мск в Вильнёв-д’Аске. «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» сразится с «Монако». Вывеска отличная, это одна из двух центральных игр тура. Ведь соперники входят в топ-4 турнирной таблицы.



Больше того — разница между ними условна. Обе команды набрали по 23 очка в 12 поединках и входят в группу преследователей. Лидирует, естественно, «ПСЖ», но отрыв для чемпионата Франции непривычно скромный — всего два балла. А вот дальше идут четыре клуба, которые расставились только по дополнительным показателям.



Хозяева занимают вторую строчку, гости — четвёртую. Но для российских любителей футбола эта встреча вызывает интерес по другой причине. Дело в том, что накануне в общую группу монегасков вернулся Александр Головин, пропустивший всю осень из-за повреждения. Период восстановления затянулся, но, похоже, дождались.

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Сразу оговоримся, что ни о каком стартовом составе не может быть и речи. Во-первых, россиянин много пропустил и только будет набирать тонус. Во-вторых, подопечные Нико Ковача набрали изумительный ход. Четыре победы подряд с общим счётом 12:3, хотя календарь нельзя назвать лёгким.



Досталось «Бордо» (4:0), «Ницце» (2:1), «ПСЖ» (3:2) и «Ниму» (3:0). Где-то, конечно, везло, но это уже не имеет особого значения. В атаке действительно стало получаться гораздо больше. Тренерскому штабу нет никакого смысла ломать то, что приносит результат. Усталости взяться неоткуда — в еврокубки не попали, готовились в недельном цикле.



Потому состав вряд ли притерпит серьёзные изменения, а Головин в лучшем случае появится на поле на 15-20 минут. «Лилль» одно время даже лидировал в Лиге 1, но в последние недели просел. Игра на два фронта дорого обходится: только одна победа в пяти турах, да и та над находящимся в зоне вылета «Лорьяном» (4:0).

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Больше похвастать на внутренней арене нечем. Три ничьи со счётом 1:1 (с «Ниццей», «Лионом» и «Сент-Этьеном»), а также поражение (2:3) от «Бреста». Букмекеры отдают заметный перевес «догам», что объясняется в первую очередь фактором своего поля. На наш взгляд, логичнее играть против линии. Причин несколько.



Во-первых, текущая форма команд. Победная серия явно добавила монегаскам уверенности. Во-вторых, статистика очных встреч. «Лилль» не обыгрывает «Монако» в Лиге 1 на протяжении семи встреч, серьёзный показатель. И третье — в четверг хозяева играли со «Спартой» в Лиге Европы, добыв тяжелейшие три очка в большинстве. Дважды забили в концовке (2:1).



Соответственно, на восстановление имелось всего 2,5 дня. А вот гости готовились в недельном цикле и должны быть посвежее. Х2 за 1.67 смотрится надёжно, ставка посмелее — П2 с нулевой форой за 2.23. Промежуточный вариант — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Монако» 6 декабря 2020 года

В общую группу наконец-то вернулся Александр Головин, но в лучшем случае он получит 10-15 минут. Во-первых, после долгого простоя нужно набирать форму. Во-вторых, монегаски идут на серии из четырёх побед, нет никакого смысла менять работающие сочетания. «Лилль» играл в четверг в Лиге Европы, а в Лиге 1 имеет всего одну победу в пяти турах. Гости же готовились в недельном цикле. На наш взгляд, шансы подопечных Нико Ковача никак не хуже.

Ставка: «Монако» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.