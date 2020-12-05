«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Пиоли, Ребич и Кастильехо не отдадут лидерство в Серии А

6 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу россонери в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценён в 4.50. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Сампдория» — «Милан» 6 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Сампдория» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан» (06.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В итальянской Серии А такими темпами успели добраться до 10-го тура.

«Кадис» — «Барселона». Прогноз: ещё одна жертва Гризманна, Месси и Усмана Дембеле Каталонцы одержали три победы подряд с общим счётом 11:0, а хозяева остались без Негредо.

Программа 10-го тура чемпионата Италии продолжится 6 декабря сразу шестью поединками. Среди прочих в воскресенье будут играть «Сампдория» и «Милан». Их встреча начнётся в 22:45 мск и пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Лидер текущего сезона отправится в гости к одному из аутсайдеров прошлого.



Генуэзцы после сенсационных побед над «Лацио» (3:0) и «Аталантой» (3:1) заметно снизили обороты. В пяти последних играх не добыли ни одной победы, зато успели трижды уступить. Попутно умудрились вылететь из Кубка Италии от «Дженоа», проиграв в третьем раунде в «фонарном дерби» со счётом 1:3.



В Серии А положение тоже ухудшилось, «Дория» спустилась на 11-е место. Сейчас у неё в активе только 11 очков. Благо, этого хватает, чтобы держаться от зоны вылета на расстоянии в пять пунктов. До еврокубковой зоны не хватает столько же, но уровень конкуренции тут будь здоров, подавляющее большинство соперников смотрятся куда лучше.

«Челси» — «Лидс». Прогноз: 4:0 с «Севильей» — разминка, Лэмпард и Жиру идут за Бьельсой В десяти последних матчах лондонцы забили 22 мяча, а пропустили только два. С ума сойти.

«Милан» продолжает кромсать соперников во всех турнирах. Единственным камнем преткновения стал французский «Лилль», которого «россонери» не смогли обыграть в текущем розыгрыше Лиги Европы ни у себя дома (0:3), ни во Франции (1:1). Но в остальном полный порядок, ведь за 17 игр потерпели всего одно поражение.



В родном чемпионате Италии «дьяволы» возглавляют турнирную таблицу, набрав за девять туров 23 очка. Получилось отпраздновать семь побед и скатать две ничьи. Отрыв от соседа «Интера» составляет ровно пять пунктов, хотя дальше разброс скромнее, плотность таблицы в целом велика.



Добились успеха миланцы и в Лиге Европы. Перед заключительным туром обеспечили себе выход в 1/16 финала, набрав за пять игр 10 очков. У «Лилля» на один балл больше, но зато чешская «Спарта» отстаёт на четыре пункта, а шотландский «Селтик» — на все девять. Последняя игра группового этапа у итальянской команды в Чехии, шанс наверняка получат резервисты.

Сауль Альварес – Каллум Смит. Прогноз букмекеров: габариты не помешают Канело победить У Смита есть только один шанс – лаки панч. Кажется, Канело непобедим.

Любопытно, что подопечные Стефано Пиоли неплохо обходятся и без прекрасного Златана Ибрагимовича, который ранее получил повреждение. В отсутствии шведа провели уже три игры, в которых забили семь голов. Четыре из них пришлись на прошлый поединок против «Селтика» (4:2). Проблем с результативностью, как видно, нет.



У «Сампдории» же в пяти последних матчах 10 пропущенных, справиться с мощной атакой «Милана» будет очень тяжело. А потому мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.80. Статистика личных встреч на нашей стороне, ведь миланцы добыли шесть побед за девять предыдущих выездов в Геную.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан» 6 декабря 2020 года

«Милан», несмотря на неудачные игры с французским «Лиллем», продолжает уверенно шагать как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы. Получилось забить семь голов в трёх играх без Златана Ибрагимовича. «Сампдория» переживает небольшой спад, рассчитывать на очки в предстоящем поединке даже на своём поле ей будет тяжело.



Ставка: победа «Милана» за 1.80.