«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Пиоли, Ребич и Кастильехо не отдадут лидерство в Серии А

6 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу россонери в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценён в 4.50. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.
Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Сампдория» — «Милан» 6 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч Серии А «Сампдория» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан» (06.12.2020)
Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В итальянской Серии А такими темпами успели добраться до 10-го тура.
Программа 10-го тура чемпионата Италии продолжится 6 декабря сразу шестью поединками. Среди прочих в воскресенье будут играть «Сампдория» и «Милан». Их встреча начнётся в 22:45 мск и пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Лидер текущего сезона отправится в гости к одному из аутсайдеров прошлого.
Генуэзцы после сенсационных побед над «Лацио» (3:0) и «Аталантой» (3:1) заметно снизили обороты. В пяти последних играх не добыли ни одной победы, зато успели трижды уступить. Попутно умудрились вылететь из Кубка Италии от «Дженоа», проиграв в третьем раунде в «фонарном дерби» со счётом 1:3.
В Серии А положение тоже ухудшилось, «Дория» спустилась на 11-е место. Сейчас у неё в активе только 11 очков. Благо, этого хватает, чтобы держаться от зоны вылета на расстоянии в пять пунктов. До еврокубковой зоны не хватает столько же, но уровень конкуренции тут будь здоров, подавляющее большинство соперников смотрятся куда лучше.
«Милан» продолжает кромсать соперников во всех турнирах. Единственным камнем преткновения стал французский «Лилль», которого «россонери» не смогли обыграть в текущем розыгрыше Лиги Европы ни у себя дома (0:3), ни во Франции (1:1). Но в остальном полный порядок, ведь за 17 игр потерпели всего одно поражение.
В родном чемпионате Италии «дьяволы» возглавляют турнирную таблицу, набрав за девять туров 23 очка. Получилось отпраздновать семь побед и скатать две ничьи. Отрыв от соседа «Интера» составляет ровно пять пунктов, хотя дальше разброс скромнее, плотность таблицы в целом велика.
Добились успеха миланцы и в Лиге Европы. Перед заключительным туром обеспечили себе выход в 1/16 финала, набрав за пять игр 10 очков. У «Лилля» на один балл больше, но зато чешская «Спарта» отстаёт на четыре пункта, а шотландский «Селтик» — на все девять. Последняя игра группового этапа у итальянской команды в Чехии, шанс наверняка получат резервисты.
Любопытно, что подопечные Стефано Пиоли неплохо обходятся и без прекрасного Златана Ибрагимовича, который ранее получил повреждение. В отсутствии шведа провели уже три игры, в которых забили семь голов. Четыре из них пришлись на прошлый поединок против «Селтика» (4:2). Проблем с результативностью, как видно, нет.
У «Сампдории» же в пяти последних матчах 10 пропущенных, справиться с мощной атакой «Милана» будет очень тяжело. А потому мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.80. Статистика личных встреч на нашей стороне, ведь миланцы добыли шесть побед за девять предыдущих выездов в Геную.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан» 6 декабря 2020 года
«Милан», несмотря на неудачные игры с французским «Лиллем», продолжает уверенно шагать как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы. Получилось забить семь голов в трёх играх без Златана Ибрагимовича. «Сампдория» переживает небольшой спад, рассчитывать на очки в предстоящем поединке даже на своём поле ей будет тяжело.
Ставка: победа «Милана» за 1.80.
- 5 декабря 2020
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