«Шальке» — «Байер». Прогноз: 26-й матч без побед! «Горняки» достигли дна и могут вылететь

6 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Байер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Шальке» оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура Бундеслиги «Шальке» — «Байер» 6 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Шальке» — «Байер» 6 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Байер» (6.12.2020)

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В Бундеслиге добрались до 10 тура.

«Кадис» — «Барселона». Прогноз: ещё одна жертва Гризманна, Месси и Усмана Дембеле Каталонцы одержали три победы подряд с общим счётом 11:0, а хозяева остались без Негредо.

Участникам Лиги чемпионов по традиции отдали на откуп в субботу, потому в воскресенье выбор снова небольшой. Состоятся всего два поединка. Наиболее поздний стартует в 20:00 мск. В Гельзенкирхене «Шальке» на стадионе «Фельтинс-Арена» сразится с «Байером». Вывеска симпатичная, хотя есть нюанс.



«Горняки» по-прежнему влачат жалкое существование. Шутка ли — безвыигрышная серия достигла отметки в 25 встреч! В предыдущий раз три очка в чемпионате Германии набирали аж 17 января, то есть 11,5 месяцев назад. Натуральный позор даже с учётом вынужденной паузы из-за коронавируса.



Сейчас команда с внушительной историей замыкает чистое последнее место в турнирной таблице. Всего три очка в девяти турах при шести поражениях. Зацепили очки с «Унионом» (1:1), «Штутгартом» (1:1) и «Майнцем» (2:2). Пропустили во всех девяти случаях, а всего вытаскивали мяч из сетки ворот 28 раз.

«Челси» — «Лидс». Прогноз: 4:0 с «Севильей» — разминка, Лэмпард и Жиру идут за Бьельсой В десяти последних матчах лондонцы забили 22 мяча, а пропустили только два. С ума сойти.

С отрывом худший результат Бундеслиги, отметку в 20 голов пробил только «Майнц» (22). Очередная смена тренера ничего не дала, Мануэль Баум не может переломить ситуацию. Кадровые потери тоже присутствуют — травмированы Салиф Сане, Гонсало Пасьенка и Бастиан Ощипка.



«Байер» чувствует себя гораздо увереннее. В Лигу чемпионов не пробились, продали Кая Хаверца, сохранили результаты на прежнем уровне. В Лиге Европы красота — 12 очков из 15 возможных, выход в плей-офф гарантирован. В национальном первенстве тоже неплохо — 19 баллов и третья строчка.



До «Баварии» три пункта, до «РБ Лейпциг» один. Даже дортмундская «Боруссия» осталась позади! В Бундеслиге «аспириновые» ещё не проигрывали, а больше одного мяча пропустили всего дважды. Хотя успели пересечься с «Лейпцигом», «Вольфсбургом» и «Боруссией М». В шести предыдущих турах вообще добыли пять побед при нулевой ничьей с «Гертой». Имели внушительное преимущество, подвела реализация.

Топ-11 ФИФА на приз игроку года – бред. Его составили по «Инстаграму» и рейтингу в FIFA 21 Роналду не лучший даже в Италии, а Мбаппе провалил плей-офф ЛЧ. Может, хоть с победителем не напортачат?

В общем, на данный момент это просто команды разного уровня. Единственный фактор в пользу клуба из Гельзенкирхена — свежесть. Они готовились в недельном цикле, а соперник в четверг играл в Лиге Европы. Однако тут нужно учесть, что состав не был оптимальным и лидеры сэкономили силы.

В то же время в шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, да и сейчас свой гол-два хозяева в большинстве случаев находят. Х2 + обе забьют за 2.08 выглядит здорово, альтернатива — Ф2 (-1) за 1.83. «Горняки» на своём поле, конечно, постараются, но гости смотрятся куда мощнее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Шальке» — «Байер» 6 декабря 2020 года

«Шальке» продолжает погружение на дно: безвыигрышная серия в чемпионате Германии достигла 25 матчей, команда занимает чистое последнее место в Бундеслиге и пропускает больше всех в турнире. «Байер» тем временем досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы и входит в топ-3 чемпионата Германии. Возьмём Х2 + обе забьют за 2.08. В шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.



Ставка: «Байер» не проиграет + обе забьют за 2.08.