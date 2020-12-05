«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Клопп, Салах и Мане готовы к осечке Моуринью в АПЛ

За пять последних игр мерсисайдцы забили только шесть голов, но гости остались без Хименеса.

6 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценён букмекерами в 6.55. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 6 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (06.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге такими темпами успели добраться до 11-го тура.

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Программа 11-го тура чемпионата Англии продолжится 6 декабря четырьмя поединками. Среди прочих в воскресенье будут биться «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, который впервые за девять месяцев откроет двери для болельщиков. Пока для примерно для 4 тысяч.



Команда Юргена Клоппа продолжает переживать серьёзный кадровый кризис, череда травм никак не отпускает действующего чемпиона страны. Ладно хоть бессменной остаётся линия атаки, но вот над полузащитой и защитой немецкому специалисту приходится хорошенько думать перед каждым поединком.



Например, в домашнем матче пятого тура Лиги чемпионов против «Аякса» коуч красных нашёл спасение в лице молодого полузащитника Кёртиса Джонса и голкипера Куивина Келлехера. 19-летний англичанин отбегал все 90 минут и забил победный гол, а 22-летний ирландец, подменявший травмировшегося Алисона Бекера, отстоял крайне надёжно. Даже совершил несколько ключевых спасений.

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Теперь же ливерпульцы будут вынуждены опять искать новые сочетания в составе. Нет по-прежнему Ван Дейка, Джо Гомеса, Милнера, Алькантары, Шакири и Окслейда-Чемберлена. К ним добавился вратарь Алисон, а ещё под вопросом участие Робертсона, Хендерсона, Наби Кейта и Александра-Арнольда.



Впрочем, у «Вулверхэмптона» тоже потерь хватает. В игре 10-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1) основной нападающий команды Рауль Хименес в результате столкновения с защитником лондонцев Давидом Луизом получил серьёзную травму черепа. Мексиканец успешно прооперирован, но врачи пока даже не говорят о приблизительных сроках восстановления. А ведь это ключевой исполнитель.



Другой нападающий Диогу Жота уже пылит за «Ливерпуль», причём крайне ярко. Ещё один — Адама Траоре — заметно сдал после сумасшедшего прошлого сезона. Испанца замучили травмы. Сейчас он уже стабильно выходит в старте, но до прежнего уровня пока далековато.

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«Волки» априори не выделяются высокой результативностью, а теперь ждать яркого футбола в атаке вовсе не стоит. Скорее всего, они отдадут ливерпульцам мяч и будут караулить контратаки. Благо что сбалансированная и чёткая игра в обороне это позволяет. За 10 туров в АПЛ пропустили только 11 раз.



Однако ждать голевого парада и от подопечных Клоппа мы бы не стали. В последнее время получилось отладить игру в обороне, но голы даются с трудом. В пяти последних матчах во всех турнирах красные забили только шесть мячей, а пропустили — четыре.



При таких раскладах комбинированная ставка «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.71 выглядит интересно. Всё-таки «Ливерпуль» по-прежнему остаётся фаворитом на своём поле, да и статистика личных встреч на нашей стороне. Такой вариант заходил в семи последних очных противостояниях в английской Премьер-лиге.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 6 декабря 2020 года

«Ливерпуль», несмотря на кадровые проблемы, всё равно остаётся фаворитом. Свой стадион, на который наконец-то пустят болельщиков (около 4 тыс. человек). Однако большого числа голов ждать тут не стоит. «Вулверхэмптон» очень сбалансированная команда, которая прекрасно обороняется. При этом оба соперника в последнее время забивают немного.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.