«Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз: Тео Уолкотт отыграется на Уэлбеке за поражение от «МЮ»

За семь последних встреч «чайки» не смогли победить «святых». А команда Хазенхюттля сейчас на ходу.

7 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех гостей оценён букмекерами в 2.98. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Брайтон» — «Саутгемптон» 7 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Саутгемптон» (07.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге такими темпами успели добраться до 11-го тура.

ЦСКА — «Химки». Прогноз: Черевченко, Глушаков и Мирзов добавят боли Виктору Гончаренко Новичок РПЛ добыл четыре победы в пяти последних турах, а ЦСКА сейчас явно на спаде.

Программа 11-го тура чемпионата Англии завершится 7 декабря одним-единственным поединком. На стадионе «Фалмер» в Брайтон энд Хоув будут выяснять отношения «Брайтон» и «Саутгемптон». Начало — в 23:00 мск. Соперники находятся в неплохой форме, так что матч-закрытие тура обещает получиться интересным.



«Чайки» летят незаслуженно низко в турнирной таблице АПЛ. За 10 сыгранных матчей сумели набрать всего 10 очков, что соответствует 16-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта, в то время как до топ-10 не хватает пяти. Правда, плотность весьма высока, одна удачная серия может многое изменить.



Подопечные Грэма Поттера смотрятся интересно, в последних шести турах у них только одного поражение. Осечка пришлась на выездную игру с одним из лидеров первенства «Тоттенхэмом» (1:2). Впрочем, подопечные Жозе Моуринью сейчас способны остановить кого угодно, тем более в родных стенах.

«Ростов» — «Уфа». Прогноз: Карпин бросится в погоню за «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА «Уфа» одержала первую победу с середины августа и ушла с последнего места, но развить успех не удастся.

А в последнем туре команда из Брайтона вовсе ограбила «Ливерпуль» на своём поле, скатав ничью (1:1). Да, спастись удалось благодаря спорному пенальти в самой концовке встречи. Однако не каждый может похвастаться преимуществом по ударам (11:6) и угловым (4:3) с действующим чемпионом страны. Как бы ни был сердит Юрген Клопп, это факт.



Игра у «Брайтона» выглядит неплохо, Грэм Поттер постарался. В среднем за игру команда наносит почти 12,5 удара по воротам соперника, разыгрывает пять корнеров и владеет мячом более 53 процентов игрового времени. Такие же показатели, например, у одного из лидеров «Лестера». Однако «чайкам» сильно не хватает побед.



«Саутгемптон» в матче 10-го тура принимал «Манчестер Юнайтед» и уступил со счётом 2:3, прервав серию из семи туров без поражений. До перерыва для хозяев всё складывалось удачно, они отличились дважды, а гости транжирили свои моменты. Но затем вышел Эдинсон Кавани и спас свою новую команду, отдав голевую передачу и дважды забив.

«Динамо» — «Арсенал». Прогноз: Шварц, Шунин и Лесовой извинятся за разгром от Карпина Бело-голубые наверняка сделали выводы, а туляки сейчас находятся в плачевном состоянии.

Впрочем, в общем и целом «святые» идут крайне уверенно. За 10 сыгранных матчей они набрали 17 очков и зависли на шестом месте. Плотность таблицы велика, конкурентов тут хватает, но пока что предпосылок для ухудшения положения не видно. При доле везения можно будет даже за еврокубки побороться.



Главный тренер команды Ральф Хазенхюттль подтвердил, что основной нападающий и лидер команды Дэнни Ингс уже оправился от травмы. Его состояние будет оценено перед поездкой в Брайтон энд Хоув. Вполне возможно, что в предстоящем поединке мы снова увидим бомбардира в деле.



Хотя «Саутгемптон» неплохо справляется и без англичанина. За три тура после травмы футболиста клуб забил пять мячей, теперь в его активе 19 штук. Больше в текущем сезоне смогли забить разве что тройка лидеров АПЛ и «Астон Вилла», которая в последнее время стала много пропускать и потеряла лидирующие позиции.

Сауль Альварес – Каллум Смит. Прогноз букмекеров: габариты не помешают Канело победить У Смита есть только один шанс – лаки панч. Кажется, Канело непобедим.

Грэм Поттер же не сможет рассчитывать на одного из своих ключевых игроков Адама Лаллану, у которого обострилась старая травма в прошлой игре. Также под вопросом участие нападающего Ниля Море, у которого пять результативных действий в девяти играх. Словом, ожидается непростая битва.



При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 2.02. Мало того, что у «Брайтона» туговато с победами, так он ещё и не обыгрывал «святых» в семи последних очных противостояниях. Ждём пары-тройку мячей и хорошего результата для гостей.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Саутгемптон» 7 декабря 2020

«Саутгемптон», несмотря на досадное поражение от «МЮ» в прошлом туре, в целом выглядит здорово. «Брайтон» тоже набрал неплохой ход, но побед не хватает. На наш взгляд, «святые» смогут поживиться очками в гостях. Статистика личных встреч на нашей стороне: ни одного поражения в семи предыдущих поединках.



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.02.