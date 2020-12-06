«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников испортят возвращение Метсолы

7 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Металлурга» идёт за 2.84.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 7 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск 7 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Металлург» Магнитогорск (07.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На понедельник, 7 декабря, запланированы четыре матча. Наиболее ранний стартует в 17:00 мск в Уфе. «Салават Юлаев» сразится с «Металлургом». Вывеска замечательная, в Кубке Гагарина-2019 соперники выдали в первом раунде серию с четырьмя овертаймами. А сейчас являются прямыми конкурентами.

Собственно, в турнирной таблице Восточной конференции их разделяет всего одно очко. У магнитогорцев 44 балла, у уфимцев — 43. Плюс подопечные Ильи Воробьёва имеют игру в запасе. «Ак Барс» и «Авангард» создали кое-какое преимущество, а вот дальше сразу четыре клуба идут практически нога в ногу.

Правда, зелёные находятся не в лучшем состоянии. Три поражения в четырёх поединках, хотя тут нужно сделать скидку на сложный календарь. Уступили СКА (2:3 Б), «Йокериту» (1:3 при сильно усечённом составе) и московскому «Динамо» (3:0). Единственную победу добыли над «Автомобилистом» (1:0), который к зиме резко просел.

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Впрочем, у падения результатов есть объективные причины. Никита Сошников добился-таки обмена, плюс сразу несколько хоккеистов отправились в молодёжную сборную России для подготовки к МЧМ. Вдобавок ко всему с 22 ноября на лёд не выходил Юха Метсола. Даниил Тарасов старался и местами выручал, но по общему уровню он финну, конечно, уступает.

Есть и хорошая новость. Накануне Метсола наконец-то вернулся в заявку. Следовательно, вот-вот можно ожидать его появления на льду, что должно придать уверенности обороне. Соперник вроде бы сильный, однако «Салават Юлаев» в последнее время играет с ним на удивление успешно.

«Металлург» пережил кошмарный период и добыл четыре победы кряду. Сперва восстал из пепла с «Нефтехимиком» (6:4), затем попались оппоненты посерьёзнее. 4:2 с «Торпедо», 6:2 с «Динамо», 2:1 со СКА. Как видно, результативность пошла в гору, а ведь в ноябре каждая шайба давалась с колоссальным трудом, хотя бросков была уйма.

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Пожалуй, на стороне хозяев ровно два фактора — свой лёд и история противостояния. Две победы и поражение в овертайме в трёх последних случаях, всякий раз пропускали строго по одной шайбе. Непосредственно по игре в декабре ММг смотрится бодрее, а Метсола после долгого простоя вряд ли выйдёт в оптимальном состоянии.

И третий фактор. Подопечные Ильи Воробьёва не играли с 3 декабря, то есть имели на восстановление 3,5 дня. А вот уфимцы в субботу до последнего пытались пробить Александра Ерёменко. Разница в свежести рискует проявиться. Потому сыграем против линии. Х2 за 1.72 — вариант попроще, П2 с нулевой форой за 2.23 — посмелее.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 7 декабря 2020 года

«Салават» будет играть на своём льду, но на этом козыри заканчиваются. «Металлург» набрал отличный ход, добыв четыре победы кряду. В том числе пострадали московское «Динамо» и СКА. Уфимцы не могут разобраться с составом после обмена Сошникова и отправки нескольких хоккеистов в молодёжную сборную. Кроме того, «лисы» имели два лишних дня на восстановление. Потому сыграем против линии.

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.72.