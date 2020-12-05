Как стать миллионером на судействе Карасёва: удивительная серия может разорить букмекеров

Ставка на пенальти и удаление в РПЛ зашла в четырёх подряд матчах. Московский судья не остановился даже в Лиге чемпионов.

5 декабря 2020 года в матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» в Москве со счётом 3:1 победил «Рубин». Главный арбитр этой встречи Сергей Карасёв удалил игрока казанцев Ивана Игнатьева и назначил пенальти в ворота гостей. Один из лучших судей страны в очередной раз не стал церемониться с футболистами. На этом можно было сколотить целое состояние! Но обо всём по порядку.

В нынешнем сезоне РПЛ Карасёв отработал в качестве главного арбитра на десяти матчах. В первых шести поединках Сергей обходился одними лишь «горчичниками». До удалений и пенальти дело не доходило.



В 9-м туре в матче «Сочи» – «Краснодар» Карасёв в первом тайме назначил пенальти в ворота Матвея Сафонова, а во втором удалил защитника хозяев Кирилла Заику. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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Свой следующий поединок в роли главного арбитра Сергей отработал в 13-м туре, когда «Тамбов» принимал «Динамо». В этой встрече московский судья удалил двух игроков хозяев и назначил в сумме аж три пенальти. Благодаря спасению Антона Шунина на девятой компенсированной минуте бело-голубые увезли победу – 2:1.



В 15-м туре в матче «Ахмат» – «Зенит» Карасёв углядел фол петербуржцев в собственной штрафной и указал на точку. В концовке Сергей удалил защитника гостей Ярослава Ракицкого. Встреча завершилась со счётом 2:2, а РФС в последствии признал ошибочным решение назначить пенальти.



В итоге серия Карасёва «пенальти + удаление» в РПЛ составляет четыре встречи подряд. Это уникальное достижение, остальные арбитры в элитном дивизионе до такого не доходили. Так сколько на этом можно было заработать? Обычно на указанную комбинацию дают коэффициент в районе 7.00-8.50. Даже если взять нижнюю границу, получается мощно.

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Если бы вы ставили «лесенкой» (весь выигрыш с прошлого пари идёт на следующее), начальный банк можно было увеличить в 2401 раз: 7 х 7 х 7 х 7. Даже скромная 1000 рублей превратилась бы в 2 401 000 рублей. Ого!



Карасёв – один из лучших рефери страны, который регулярно работает и на международных турнирах. 25 ноября Сергей судил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» – «Мидтьюлланн» и отличился по стандартной схеме. На 80-й минуте московский арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, а уже в компенсированное время показал прямую красную карточку защитнику гостей.



Среди игроков на ставках распространён мем «вижу прогноз Черданцева – ставлю наоборот». Карасёв также популярен в мире беттинга. Для многих назначение Сергея на матч в качестве главного арбитра – это верный знак для комбинированного пари на пенальти и удаление.

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Однако Карасёва не обвинить в предвзятости. В подавляющем большинстве случаев Сергей принимает верные решения, поэтому и работает не только на внутренних турнирах, но и на международной арене.



Тем не менее напротив следующего матча Карасёва в РПЛ мы поставим галочку. Вдруг футболисты снова наиграют на пенальти и удаление? Эх, знать бы это заранее.