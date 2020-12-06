ЦСКА — «Химки», «Тоттенхэм» — «Арсенал» и другие матчи 6 декабря: что смотреть сегодня

Три матча в РПЛ, лондонское дерби в АПЛ, мужская эстафета в биатлоне и этап Формулы-1 без Хэмилтона.

Зима пришла. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 6 декабря.

На что ставить в футболе 6 декабря

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. Большинство топ-клубов отбегало в субботу, но и на воскресенье кое-что осталось

«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: Моуринью и Кейн поставят на место королей Лиги Европы «Канониры» отличились только два раза за шесть последних туров АПЛ, а команда Моуринью сейчас на ходу.

В Российской Премьер-Лиге состоятся три встречи 17-го тура. Раньше остальных на поле выйдут «Ростов» и «Уфа» (14:00 мск). В 16:30 настанет время «Динамо» и тульского «Арсенала», а на десерт останется битва ЦСКА и «Химок» (19:00). «Армейцы» вылетели из Лиги Европы, а подопечные Игоря Черевченко сейчас крайне хороши.



В английской Премьер-лиге пройдут четыре игры 11-го тура. На разминку — «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас» (15:00) и «Шеффилд» — «Лестер» (17:15). Под вечер начнётся самое интересное. В 19:30 стартует лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал», а в 22:15 «Ливерпуль» начнёт выяснять отношения с «Вулверхэмптоном».



В испанской Примере уже 12-й тур, тут тоже четыре поединка. Вывески довольно скучные, разве что лидирующий «Реал Сосьедад» навестит «Алавес» (23:00). В остальном — «Гранада» — «Уэска» (16:00), «Осасуна» — «Бетис» (18:15) и «Вильярреал» — «Эльче» (20:30).

ЦСКА — «Химки». Прогноз: Черевченко, Глушаков и Мирзов добавят боли Виктору Гончаренко Новичок РПЛ добыл четыре победы в пяти последних турах, а ЦСКА сейчас явно на спаде.

В немецкой Бундеслиге на воскресенье запланированы всего два матча, тут добрались только до 10-го тура. В 17:30 прозвучит свисток для «Вердера» и «Штутгарта», в 20:00 — для «Шальке» и «Байера». «Горняки» замыкают турнирную таблицу, а в национальном первенстве не выигрывали с середины января.



Зато в Серии А веселье. Сразу шесть встреч 10-го тура, выбор огромный. «Верона» — «Кальяри» (14:30), «Удинезе» — «Аталанта», «Рома» — «Сассуоло», «Парма» — «Беневенто» (все — 17:00), «Кротоне» — «Наполи» (20:00) и «Сампдория» — «Милан» (22:45).



В чемпионате Франции выбор ещё солиднее, тут пройдут семь игр 13-го тура. «Монако» наведается к «Лиллю» (15:00), но Александра Головина, похоже, на поле можно не ждать. Тренерский штаб не форсирует восстановление россиянина. Также можно выделить матч «Метца» и «Лиона» (23:00), остальные вывески совсем скучные.

Кроме того, можно поставить на менее рейтинговые футбольные чемпионаты, выбор колоссальный.

Матчи по хоккею для ставок 6 декабря

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в воскресенье пройдут четыре игры. Раньше всех на лёд выйдут «Сибирь» и «Локомотив» (13:30). Спустя полчаса придёт время «Барыса» и «Витязя». В 17:00 начнутся оставшиеся матчи: «Ак Барс» — «Автомобилист» и «Северсталь» — «Авангард». В ВХЛ и МХЛ тоже играют, можно поставить на эти первенства.

На что ещё ставить 6 декабря

Во-первых, биатлон. Второй этап Кубка мира-2020/2021. В 14:45 мск стартует мужская эстафета, а 2,5 часа спустя начнётся женская гонка преследования на 10 км. Любителям гонок стоит обратить внимания на Гран-при Сахиры в Формуле-1 (20:10). Льюис Хэмилтон пропускает этап, должно быть весело.

«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз: Зарипов и Доус повесят Дацюку восьмое поражение кряду Уральцы забыли о победах и опустились на шестое место в Восточной конференции КХЛ.

Три игры состоятся в Единой лиге ВТБ. Раньше всех начнут «Енисей» и «Зелена Гура» (12:00). Дальше — «Цмоки-Минск» против ЦСКА (16:00) и «Зенит» против «Уникса» (18:00).