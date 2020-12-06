«Эйбар» — «Валенсия». Прогноз: Хави Грасия и Гамейро отправятся на дно чемпионата Испании

7 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Валенсия». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эйбара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Примеры «Эйбар» — «Валенсия» 7 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Валенсия» 7 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.00.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Валенсия» (7.12.2020)

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в испанской Примере стартовал 12-й тур.

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Всё самое интересное состоялось в выходные, на понедельник остался один матч. «Эйбар» на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Валенсию», начало — в 23:00 мск. Гости привыкают к новой жизни — лидеры распроданы, финансовые проблемы, скромные амбиции. В итоге они находятся в турнирной таблице даже ниже «оружейников».



Результаты совсем грустные — 12 очков в 11 поединках, при таком графике говорить о спокойном финише в серединке не приходится. Собственно, на данный момент отрыв от зоны вылета составляет всего один пункт, причём идущая 18-й «Осасуна» имеет игру в запасе. Ситуация опасная.



Похвастать нечем — одна победа и пять очков в семи турах. На своём поле разгромили мадридский «Реал» (4:1) — три мяча забили с пенальти, ещё один Рафаэль Варан отправил в собственные ворота. Также были ничьи с «Алавесом» (2:2) и «Хетафе» (2:2). Плюс четыре поражения.

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Клопп, Салах и Мане готовы к осечке Моуринью в АПЛ За пять последних игр мерсисайдцы забили только шесть голов, но гости остались без Хименеса.

Справедливости ради, уровень оппозиции выглядел серьёзно. «Бетис» (0:2), «Вильярреал» (1:2), «Эльче» (1:2) и мадридский «Атлетико» (0:1). Новичок Примеры выпадает из общего ряда, хотя там «летучим мышам» сильно не повезло. Преимущество имели, причём заметное — 14-3 по ударам, 7-0 по угловым.



«Эйбар» же традиционно находится в начале второго десятка. Ни на какие еврокубки не претендует, зато исправно сохраняет дистанцию от зоны вылета. Это крепкий и обученный коллектив, который берёт своё благодаря сыгранности и физической подготовке. Состав из года в год почти не меняется, защита крепкая.



Этого добра хватает, чтобы стабильно сохранять прописку в Ла Лиге. Сейчас «оружейники» набрали 13 очков и располагаются на 11-й позиции. В семи последних турах всего одно поражение, хотя из серьёзных соперников можно выделить только «Севилью» (1:0). А уступили колючему «Кадису» (0:2).

«Шальке» — «Байер». Прогноз: 26-й матч без побед! «Горняки» достигли дна и могут вылететь «Шальке» не выигрывает в Бундеслиге с 17 января. И, естественно, занимает последнее место.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара остаются одной из самых низовых команд чемпионата Испании. Меньше них не забил никто — всего восемь мячей. Но и пропущено немногим больше, девять. «Барселона» и «Вильяреал», например, получили по 11 голов, а мадридский «Реал» — 12.



Планку тотала «Эйбар» не пробивал уже шесть туров. Статистика очных встреч полностью подтверждает это направление: в пяти последних поединках с «Валенсией» забивалось не более двух мячей. Причём даже в прежние годы «летучие мыши» постоянно теряли очки — всего одна победа в восьми предыдущих случаях.



Соответственно, мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.81 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80. Ждём довольно закрытый футбол, при котором хозяева зацепятся за очки.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура Ла Лиги «Эйбар» — «Валенсия» 7 декабря 2020 года

«Эйбар» держит планку — одно поражение в семи турах, всего девять пропущенных мячей, середина турнирной таблицы. «Валенсия» тем временем продолжает погружение: одна победа в восьми поединках, большие проблемы в обороне. «Летучие мыши» и в прежние времена играли с «оружейниками» крайне слабо, а уж теперь ничья видится для них потолком.

Ставка: «Эйбар» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.