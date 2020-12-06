«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз: обидчик «Баварии» снова допустит осечку в Бундеслиге

«Деревенские» не выигрывали в чемпионате Германии с сентября. Так и до зоны вылета недалеко.

7 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Хоффенхайма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Аугсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Аугсбург» 7 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Аугсбург» 7 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Аугсбург» (7.12.2020)

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В Бундеслиге добрались до 10 тура.

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Программа завершится в понедельник, 7 декабря, одним матчем. В Зинсхайме «Хоффенхайм» на стадионе «Райн-Некар-Арена» сразится с «Аугсбургом», начало — в 22:30 мск. Обе команды подошли к зиме в далёком от оптимального состоянии: начали сезон неплохо, после чего результаты заметно просели.



На хозяев наверняка повлияла игра на два фронта. В Лиге Европы полный порядок, первое место в группе и попадание в плей-офф обеспечено. 13 очков из 15 возможных, угрожающая разница мячей — 13-1. Единственная ничья состоялась в минувший четверг — в Белграде обошлись без голов с «Црвеной Звездой».



Почти все лидеры остались вне стартового состава. Немцы всё равно имели преимущество. Реализовать его не смогли, но сэкономленные силы сейчас важнее. Потому что в чемпионате Германии дела складываются крайне грустно. Начали с двух ярких побед (3:2 с «Кёльном», 4:1 с «Баварией»), а дальше — пустота.

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С тех пор зацепили всего три очка в семи турах. Скатали ничьи с «Вердером» (1:1), «Штутгартом» (3:3) и «Майнцем» (1:1). Все эти команды находятся в нижней половине турнирной таблицы. И проиграли соперникам покрепче — «Айнтрахту» (0:1), дортмундской «Боруссии» (0:1), «Униону» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2).



Пожалуй, в паре случаев «деревенским» не повезло. Однако в сухом остатке — всего девять очков и 13-е место в чемпионате Германии. До зоны стыков только два балла, до зоны вылета — четыре. Надо добавлять как можно скорее, ведь даже топ-6 оторвалась на семь очков. Если так пойдёт и дальше, в следующем сезоне еврокубков не будет.



«Аугсбург» тоже начал с двух побед — над «Унионом» и дортмундской «Боруссией». Дальше оказались сильнее лишь в одном матче из семи, 3:1 с просевшим «Майнцем». На этом отрезке всего однажды забили больше одного мяча. Впрочем, тут нужно отметить уровень оппозиции — «РБ Лейпциг» (0:2), «Байер» (1:3), «Вольфсбург» (0:0) и «Боруссия М» (1:1).

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Жалеть можно разве что о 0:3 с «Гертой» и 1:1 с «Фрайбургом». Состав у «Хоффенхайма», разумеется, покрепче. Плюс своё поле. Зато «фуггеры» готовились в недельном цикле и комфортно чувствуют себя в Зинсхайме. В четырёх предыдущих выездах к «деревенским» уступили только однажды, да и то на тоненького (1:2 с решающим мячом на 83-й минуте).



В общем, мы бы выбирали между Х2 за 2.04 и ИТМ 2 гола «Хоффенхайма» за 1.70. Подопечные Себастьяна Хёнеса в последнее время не впечатляют, давать на них меньше двойки с крепким середняком довольно сомнительно. Кадровых потерь тоже предостаточно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Аугсбург» 7 декабря 2020 года

«Хоффенхайм» не выигрывает в Бундеслиге на протяжении семи туров: травм много, игра на два фронта забирает дополнительные силы. «Аугсбург» тоже не блещет, но очки цепляет стабильно. А главное — за четыре предыдущих выезда в Зинсхайм уступил лишь однажды. На наш взгляд, букмекеры переоценивают хозяев.



Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 2.04.