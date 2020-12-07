«Сочи» — «Ахмат», Шомуродов против Рибери и другие матчи 7 декабря: что смотреть сегодня

Зима пришла. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 7 декабря.

На что ставить в футболе 7 декабря

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. Всё самое интересное состоялось в выходные, но на понедельник тоже кое-что осталось.

«Спартак» — «Йокерит». Прогноз: Знарок, Лехтеря и Широков задавят финнов в Москве Красно-белые во второй раз за последние четыре недели сыграют на своём льду.

В Российской Премьер-Лиге завершится программа 17-го тура. «Сочи» на стадионе «Фишт» сразится с «Ахматом», начало — в 19:00 мск. Это прямые конкуренты, в турнирной таблице их разделяет всего одно очко. Правда, грозненцы не проигрывают уже пять туров, а вот у хозяев результаты просели.



В чемпионате Англии подходит к концу 11-й тур. Тут тоже остался один матч: «Брайтон энд Хоув Альбион» против «Саутгемптона». Начало — в 23:00 мск. «Чайки» показывают симпатичный футбол, но находятся неподалёку от зоны вылета. А вот «святые» вовсю атакуют зону еврокубков.



В испанской Примере на финишную прямую вышел 12-й тур. «Эйбар» померяется силами с «Валенсией», начало — в 23:00 мск. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев точно не выйдет на поле из-за коронавируса. А жаль — его команда переживает трудные времена и сползла к зоне вылета.

«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников испортят возвращение Метсолы «Лисы» добыли четыре победы подряд и поднялись на четвёртое место Востока.

В чемпионате Германии заканчивается 10-й тур, в Зинсхайме «Хоффенхайм» сразится с «Аугсбургом». Начало — в 22:30. Обе команды начали сезон с двух побед, а вот дальше дело не пошло. Хозяева не выигрывают семь туров, у гостей на том же отрезке всего один успех.



В итальянской Серии А тоже завершается 10-й тур. Во Флоренции «Фиорентина» померяется силами с «Дженоа». Франк Рибери против Эльдора Шомуродова! Правда, соперники провалили старт сезона и находятся внизу турнирной таблицы.



Также продолжают играть в менее рейтинговых чемпионатах. Выбор солидный, мы бы выделили матч «Трабзонспор» — «Сивасспор» в чемпионате Турции (19:30). В остальном вывески совсем скучные.

Матчи по хоккею для ставок 7 декабря

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в понедельник пройдут четыре игры. Раньше всех на лёд выйдут «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Вывеска отличная. Уфимцы в последнее время сбавили обороты, а «лисы», напротив, добыли четыре победы кряду.



Два часа спустя наступит время «Нефтехимика» и «Куньлуня». В 19:30 старт возьмут ещё два матча: СКА — «Динамо» Рига и «Спартак» — «Йокерит». В ВХЛ и МХЛ тоже играют, можно поставить на эти первенства.

На что ещё ставить 7 декабря

Продолжается женский чемпионат Европы по гандболу, добрались до третьего тура. На понедельник запланированы четыре матча. Сборная России сразится со Швецией, начало — в 22:30 мск. Наши девушки добыли две победы, у шведок победа и ничья.



Пятый этап Кубка России по фигурному катанию продолжится в Москве. В программе — короткая программа у юношей (13:45) и девушек (16:20), а также ритм-танец в юниорских танцах на льду (19:05).