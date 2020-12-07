«Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз: хитрый Луческу выведет украинцев в Лигу Европы

С «Ювентусом» и «Барселоной» не совладали, но чемпион Венгрии киевлянам по зубам.

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ференцварош». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ференцварош» 08.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

«Динамо» Киев — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам останется только сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов откроется 8 декабря. В Киеве «Динамо» на стадионе «НСК Олимпийский» сразится с «Ференцварошем», начало — в 23:00 мск. Для этих команд плей-офф уже стартовал. Правда, плей-офф Лиги Европы. Победитель займёт третье место и отправится в 1/16 финала ЛЕ.



Ничья будет в пользу хозяев. 0:0, 1:1 и 2:2 их устроят, венгры пойдут дальше только при более результативных мирных исходах. Соперники ожидаемо не смогли навязать борьбу «Ювентусу» и «Барселоне», что абсолютно нормально. Они цеплялись, при доле везения даже могли набрать ещё одно-два очка. Однако разница в финансах и составах слишком велика.



Подопечные Мирчи Луческу достойно смотрелись в первом круге — 0:2 с «Ювентусом» при хорошем первом тайме и 1:2 с «Барселоной», когда очень много выручал Марк-Андре тер Штеген. В ноябре получилось гораздо хуже: 0:4 с сине-гранатовыми и 0:3 с туринцами. Без вариантов.

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«Ференцварош» в первом круге получил два разгрома (1:5 и 1:4), а в четвёртом туре едва не утащил ничью из Турина. Андреа Пирло спас только Альваро Мората, замкнувший навес Хуана Куадрадо на 92-й минуте. Неделю спустя по всем статьям уступили экспериментальному составу «Барселоны». Фаворит забил три мяча к исходу получаса и успокоился. Так и доиграли.



Очная встреча в первом круге получилась событийной. Украинский клуб смотрелся куда лучше, добился преимущества в два мяча к перерыву. Однако подопечные Сергея Реброва реализовали первый же реальный момент, а затем остались в большинстве после удаления Сергея Сидорчука. На 90-й минуте отыгрались, а вот вырвать победу не успели (2:2).



«Динамо» в порядке. В субботу уверенно разобралось с «Мариуполем» в УПЛ (2:1, единственный мяч пропустили на 94-й минуте), хотя ещё в первом тайме остались в меньшинстве. Несколько кадровых потерь не помешали сохранить первое место в таблице, «Шахтёр» отстаёт на три очка.

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«Ференцварош» во внутреннем первенстве тоже играл в субботу. Тоже на выезде, тоже довольно спокойно одолел «Диошдьёр» со счётом 3:1. Лидерство в чемпионате Венгрии вопросов не вызывает, ближайший преследователь отстаёт на семь очков. Кадровых потерь нет, все сильнейшие готовы играть.



Даже с учётом серьёзных травм Буяльского и Русина, состав у украинского клуба выглядит сильнее. Собственно, мы видели это в первом круге, когда они были лучше, но придумали себе неприятности на ровном месте. Теперь добавится родной стадион, а главное — гостям рано или поздно придётся раскрываться.



Нулевая ничья венгров не устроит, а с контратаками у киевлян порядок в любом составе. Шустрых и техничных игроков достаточно. Если не возникнет проблем с концентрацией (всё же команда молодая, нехватка опыта порой проявляется), она наверняка добьётся нужного результата и пробьётся в Лигу Европы.

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Брать ли П1 за 1.90 — дело вкуса. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 гола во втором тайме за 2.14 и голом после 75:00 за 1.99. Логика простая: при любом счёте результат не будет устраивать одну из команд, которой придётся лезть вперёд и рисковать. До перерыва вполне вероятен аккуратный футбол, а вот ближе к концовке станет не до тактики. Ждём огненную концовку.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ференцварош» 8 декабря 2020 года

У киевлян достаточно кадровых потерь, однако состав всё равно выглядит интереснее. Кроме того, гостям в любом случае придётся раскрываться. Их не устроят ничьи со счётом 0:0, 1:1 и 2:2. До перерыва нас вряд ли ждёт веселье, а вот ближе к концовке, когда время начнёт поджимать, игра должна раскрыться. И вот там уже будет горячо.

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 2.14.