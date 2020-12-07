«Амур» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка и Светлов устоят день вратарей в Хабаровске

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Локомотив». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Амура» идёт за 3.64.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Локомотив» 8 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Локомотив» 8 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — «Локомотив» (08.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 18 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На вторник, 8 декабря, запланированы четыре матча. Самый ранний стартует в 12:00 мск. В Хабаровске «Амур» на «Платинум-Арене» сразится с «Локомотивом» в надежде приблизиться к зоне плей-офф. Пока дела идут так себе. В предыдущий раз дважды подряд выигрывали ещё на рубеже октября и ноября.
Понятно, что при отсутствии стабильности запрыгнуть в топ-8 сложно, ведь конкуренты серьёзные. Одно время «тигры» проигрывали исключительно грандам, причём в большинстве случаев не хватало совсем немного. 2:3 и 2:4 с «Авангардом», 3:5 со СКА, 2:3 с московским «Динамо».
Но в субботу проиграли скромному «Сочи» (2:3), да ещё и на своём льду. Хотя имели всё необходимое для достижения результата: повели с разницей в две шайбы к 14-й минуте, не опустили рук при равном счёте и много создавали. Но Максим Третьяк совершил 37 спасений, а за четыре минуты до сирены «леопарды» забили.
Разница по броскам в заключительном периоде — 18-4. Но — поражение. Обидно. Подопечные Сергея Светлова располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, отставание от кубковой восьмёрки составляет шесть баллов. При этом конкуренты имеют по несколько игр в запасе.
«Локомотив» тем временем закрепился на третьей строчке Запада. Игра даётся далеко не всегда, вопросов нет к считаному количеству хоккеистов. Однако на фоне заметного числа травмированных и плотного календаря это, пожалуй, нормально. Да и результаты потихоньку выправились.
Три победы в четырёх матчах. Натужные — над минским «Динамо» (3:2 ОТ) и «Сибирью» (4:3 ОТ), уверенная — над «Северсталью» (5:1). И поражение от «Барыса» (1:3), где не получилось вообще ничего. Без Эдди Паскуале дело вполне могло дойти до разгрома. Как бы то ни было, в таблице всё нормально. Ближайший преследователь отстаёт на четыре очка.
Разумеется, состав у «железнодорожников» крепче, однако их ожидает третий поединок за пять суток по маршруту Казахстан — Новосибирск — Хабаровск. Показать свой лучший хоккей будет затруднительно. Между прочим, «Амур» пропускал больше одной шайбы лишь в одном из пяти предыдущих домашних матчей с ярославцами.
Нужно учесть, что в этом противостоянии планка тотала пробивается по большим праздникам. В шести последних случаях вообще укладывались в три гола! А ведь на тотал меньше 4.5 шайбы дают прекрасный коэффициент 2.07. Больше того — линия позволяет взять ТМ 5 гола за нестыдные 1.70. Вполне недурно.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Локомотив» 8 декабря 2020 года
Букмекеры ждут высокой результативности, хотя «Локомотив» проведёт третий выездной матч за пять суток по маршруту Казахстан — Новосибирск — Хабаровск. А «Амур» в принципе пляшет от печки. В шести предыдущих очных встречах забивалось не более трёх голов, а линия позволяет взять ТМ 5 шайбы за 1.70. Надёжный вариант.
Ставка: тотал меньше 5 шайбы за 1.70.
- 7 декабря 2020
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:13
- 6 декабря 2020
-
21:37
-
21:30
-
20:32
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:55
-
17:46
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20