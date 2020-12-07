«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Толчинский, Якупов и Шумаков продлят мучения Дацюка

Екатеринбуржцы потерпели восемь поражений подряд, а календарь в ближайшее время у них просто жуткий.

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех «Автомобилиста» идёт за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 8 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 8 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Автомобилист» Екатеринбург (08.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 18 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На вторник, 8 декабря, запланированы четыре матча. В 17:00 мск в Балашихе «Авангард» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». Это однозначная самая громкая вывеска дня, ведь соперники входят в топ-6 Восточной конференции. Вот только уральцы находятся в кошмарном состоянии.

Накануне они потерпели восьмое поражение подряд. Да, уровень оппозиции более чем серьёзный. Дважды уступили традиционно неудобному «Торпедо», а все остальные клубы претендуют на финал конференции. Два раза досталось от «Ак Барса», по разу — от «Трактора», «Салавата Юлаева», ЦСКА и московского «Динамо».

Очевидно, что коллектив с серьёзными амбициями не должен допускать подобных серий. А ведь расписание в ближайшее время легче не станет. Впереди «Авангард», СКА, «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев». И только 26 декабря, уже после перерыва на Кубок Первого канала, на Урал пожалует «Нефтехимик».

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В общем, ждать помощи абсолютно неоткуда. Правда, накануне играли на равных в Казани с «Ак Барсом» (0:2). Винить в неудачном исходе могут только себя: не забили в формате «5 на 3», дважды не реализовали лишнего в заключительном периоде. И получили две шайбы за 2,5 минуты.

Кое-какие подвижки всё же есть. Движение по-прежнему слабое, моменты создаются с большим скрипом, зато порадовало меньшинство. Плюс появился новичок Корбиниан Хольцер, который должен добавить надёжности в обороне. Да и с «Авангардом» екатеринбуржцы традиционно играют недурно.

Пять побед в семи последних матчах — отличный показатель. «Ястребы» накануне прервали победную серию, уступив в Череповце по буллитам (1:2 Б). Всё по делу: действовали заметно ниже привычного уровня, грубо ошибся Шимон Грубец, а проблемы с сериями буллитов тянутся давно.

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Ничего страшного не случилось, даже одно очко при таком хоккее — рабочий результат. Подопечные Боба Хартли остались на второй строчке в Восточной конференции, причём по потерянным очкам опережают даже «Ак Барс». Скорее всего, сказалась пауза в календаре: за 4,5 дня немного заржавели.

Теперь «Авангард» возвращается на свой лёд. Надо сказать, что дома он играет лучше всех в КХЛ: 28 очков из 30 возможных. 13 побед (12 из них — в основное время) и два поражения в сериях буллитов. В общем, преимущество екатеринбуржцев по статистике очных встреч выглядит внушительно, но ставить против таких омичей не рискнём.

Скорее всего, ко второй игре «ястребы» прогреются и добавят. Проверим тотал меньше 2 гола «Автомобилиста» за 2.00. Логика простая: с созиданием у гостей сейчас колоссальные проблемы, а «Авангард» в прошлый раз пропускал больше двух шайб аж в октябре. С тех пор успел выйти на лёд уже 12 раз.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 8 декабря 2020 года

У «Автомобилиста» восемь поражений подряд. Появление Хольцера должно добавить надёжности в обороне, а вот с созиданием проблемы колоссальные. Даже большинство совсем зачахло. «Авангард» же не пропускает больше двух шайб уже 12 матчей, ещё с октября. Возьмём индивидуальный низ гостей.

Ставка: ИТМ 2 гола «Автомобилиста» за 2.00.