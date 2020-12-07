«Челси» — «Краснодар». Прогноз: Кайо с Мартыновичем подставят Сафонова на «Стэмфорд Бридж»

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 10.75. Поставить на ничью предлагают за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» 08.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.

«Челси» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов откроется 8 декабря. В Лондоне «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сразится с «Краснодаром», начало — в 23:00 мск. Соперники не имеют турнирной мотивации, поскольку ещё неделю назад узнали своё окончательное место в квартете.



Синие на выезде разгромили «Севилью» (4:0). Такого счёта испанцы, может, и не заслуживали, но преимущество подопечных Фрэнка Лэмпарда было очевидным. А Оливье Жиру оформил покер. Первая строчка никуда не денется, ведь при равенстве очков красно-белые будут уступать по очным встречам.



Как оказалось, француз только разгонялся. В субботу он помог одолеть «Лидс Юнайтед» (3:1). Хозяева быстро пропустили, но не ослабили хватку. Смотрелись заметно лучше, реализовали разницу в уровне исполнителей. При должной реализации спокойно могли забить не три мяча, а пять-шесть.

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Но и так недурно. 22 очка в 11 турах чемпионата Англии при отличной результативности. Негативная новость ровно одна — травма Хакима Зиеша, которого беспокоит задняя поверхность бедра. Впрочем, это единственная кадровая потеря синих. У подавляющего большинства конкурентов проблем подобного характера больше.



«Краснодар» тем временем добыл две победы подряд. В прошлый раз подобное случалось аж в сентябре: тогда выпороли «Химки» (7:2) и одолели ПАОК (2:1). И вот дождались. Трудовые 1:0 с «Ренном» на своём поле обеспечили третью строчку в квартете и попадание в плей-офф Лиги Европы.



Ситуация та же, что у «Челси»: даже при равенстве очков французы окажутся ниже из-за очных встреч. Соответственно, можно играть в своё удовольствие и наслаждаться моментом. Настроение должно быть хорошим, ведь в субботу разгромили «Ротор» в Российской Премьер-Лиге (5:0).

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Справедливости ради, волгоградцы смотрелись здорово. Многое решило удаление при счёте 1:0, до которого новичок элитного дивизиона выглядел никак не хуже. Да и в меньшинстве моментов создал достаточно. Блистательно действовал Матвей Сафонов, без которого «быки» пропустили бы как минимум парочку.



Это и напрягает. Защита «Краснодара» даже в численном большинстве многое позволяла худшему клубу РПЛ, хотя линия обороны была оптимальной — Чернов, Кайо, Мартынович и Чернов. Зато удалось поберечь лидеров. Из линии полузащиты и атаки 90 минут провели только Шапи и Марков, которых сложно назвать железными игроками основы.



«Челси» наверняка проведёт ротацию: задача на групповой этап Лиги чемпионов выполнена, а уже в субботу предстоит наведаться к «Эвертону». Вот только ближайший резерв у лондонцев в полном порядке, а защита российского клуба позволяет соперникам слишком многое. Логичнее всего отталкиваться от голов.

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Терять абсолютно нечего, есть возможность сыграть в удовольствие. И в случае успеха, например, поднять трансферную стоимость. Даже странно, что на тотал больше 3 гола букмекеры дают отличный коэффициент 1.93. Синие добрались до этой планки в семи из девяти последних поединков.



Исключения — 2:0 с застёгнутым на все пуговицы «Ньюкаслом» и 0:0 с «Тоттенхэмом». Подопечные Мурада Мусаева в защите не столь хороши. Альтернатива — «Челси» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» 8 декабря 2020 года

Турнирной мотивации игра не несёт: «Челси» точно финиширует первым в группе, а «Краснодар» никуда не денется с третьего места. Синие проведут ротацию, но валять дурака на своём поле вряд ли станут. Терять нечего, можно с чистой совестью сыграть в удовольствие. Похоже, голов тут будет достаточно.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.90.