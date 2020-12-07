«Зенит» — «Боруссия Д». Прогноз: извините, это не «Урал». Семака и Дзюбу вернут на землю

В Европе ловить нечего, лучше подготовиться к «Динамо» и «Спартаку» в чемпионате России.

8 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд, группа F. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех российского клуба оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.95.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д 8 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы F Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д (08.12.2020)

Зима на дворе, групповая стадия еврокубков вышла на финишную прямую. В Лиге чемпионов отыграли пять туров и добрались до последнего, исправлять ошибки теперь некогда. Вскоре главный клубный турнир возьмёт паузу, можно будет сосредоточиться на внутренних первенствах.

«Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз: хитрый Луческу выведет украинцев в Лигу Европы С «Ювентусом» и «Барселоной» не совладали, но чемпион Венгрии киевлянам по зубам.

Внимание приковано к выступлениям представителей из России, хотя большинству из них похвастаться, откровенно говоря, нечем. «Зенит» завершит участие в текущем сезоне еврокубков поединком против дортмундской «Боруссии». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Подопечные Сергея Семака снова провалились на европейской арене, хотя именно на них возлагались основные надежды в ЛЧ. После пяти сыгранных туров они замыкают группу F, набрав один-единственный балл. Отставание от «Брюгге», который идёт на третьей позиции, составляет целых шесть очков. Потеряны шансы даже на Лигу Европы.



Многое стало понятно на 33-й минуте матча пятого тура в Брюгге, в котором сине-бело-голубым нужно было обязательно побеждать. Тогда они пропустили первый гол. В итоге бельгийцы выиграли со счётом 3:0. Да, в старте у российской команды не было Дзюбы, а в обороне вышли 19-летний Прохин и номинальный полузащитник Сутормин. Но всего четыре удара по воротам за 90 минут при необходимости побеждать и далеко не самом страшном оппоненте — это нонсенс.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Толчинский, Якупов и Шумаков продлят мучения Дацюка Екатеринбуржцы потерпели восемь поражений подряд, а календарь в ближайшее время у них просто жуткий.

Зато в родной РПЛ «Зенит» снова уселся на первое место, разгромив дома екатеринбургский «Урал» (5:1). Тут уже у действующего чемпиона страны были и удары, и моменты, и голы. Хет-трик оформил гроза екатеринбуржцев Сердар Азмун. А единственный гол хозяева пропустили на 82-й минуте, начудил в обороне Дуглас Сантос, вышедший на игру с капитанской повязкой.



До зимней паузы в чемпионате России команде Сергея Семака осталось провести два домашних поединка. В соперниках здесь серьёзные москвичи из «Динамо», которое с новым тренером набрало солидный ход, и «Спартака». Красно-белые уступают только по дополнительным показателям. Вполне вероятно, что в той игре определится победитель первой части сезона РПЛ.



Турнирная мотивация дортмундской «Боруссии» в группе F Лиги чемпионов тоже невелика. За пять игр клуб набрал 10 баллов и гарантировал выход в плей-офф. Правда, первое место может отнять «Лацио», а потому играть вполсилы немцам вряд ли стоит. Скорее всего, россиян снова ожидают мучительные 90 минут, ведь дортмундцы в хорошей форме.

«ПСЖ» — «Истанбул». Прогноз: Епуряну и Демба Ба не помешают Неймару выйти в плей-офф ЛЧ Даже ничьей с аутсайдером на своём поле хватит парижанам для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В десяти последних играх во всех турнирах у чёрно-жёлтых всего лишь два поражения, одно из которых от «Баварии». А ещё — две ничьи и шесть побед. За указанное время получилось забить целых 23 мяча, а пропустить только девять. Причём в двух последних матчах с «Лацио» (1:1) и «Айнтрахтом» (1:1) чёрно-жёлтым пришлось играть без своего молодого голеадора Эрлинга Холанда, который получил травму.



Вообще, список кадровых потерь у команды Люсьена Фавра довольно обширен. Ожидается, что в Санкт-Петербурге не сыграют ни Холанд с Аканджи и Мёнье, ни Рафаэл Геррейру с Делейни. С большой долей вероятности тренерский штаб побережёт кого-то из лидеров. Турнирная ситуация позволяет.

Вполне возможно, что российский клуб сможет воспользоваться ситуацией и даже забьёт, но шансы на положительный исход кажутся скромными. Даже ближайший резерв немецкого клуба постоянно показывает высокое качество футбола, потому спорить с котировками букмекеров сложно.

«Амур» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка и Светлов устоят день вратарей в Хабаровске В шести предыдущих очных встречах забивалось не более трёх шайб.

В Дортмунде, как и в Брюгге, «Зенит» пробил по воротам соперников только четыре раза и в целом показал невнятую игру. Родные стены и болельщики на трибунах должны придать уверенности, но сенсации мы бы ждать не стали. Проверим лобовую победу гостей за коэффициент 1.79, они сейчас даже без Холанда заметно сильнее петербуржцев.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д 8 декабря 2020 года

«Зенит» потерял всякие надежды на еврокубковую весну, есть смысл готовиться к последним играм РПЛ перед зимним перерывом. «Боруссия» есть «Боруссия» даже без Холанда. В Дортмунде петербуржцы пробили по воротам только четыре раза — все мимо. Не ждём чуда и на этот раз, ближайший резерв у Люсьена Фавра в порядке.



Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.79.