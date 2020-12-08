«Аякс» — «Аталанта». Прогноз: Промес, Сапата и Тадич накажут наивных букмекеров в ЛЧ

Алексей Миранчук не сыграет из-за коронавируса, а голов в Амстердаме вряд ли будет много.

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Аталанта». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аякса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Поставить на ничью предлагают за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Аякс» — «Аталанта» 09.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.43.

«Аякс» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря восемью матчами. В Амстердаме «Аякс» на стадионе «Йохан Круифф Арена» сразится с «Аталантой», начало — в 20:55 мск. Фактически плей-офф Лиги чемпионов для соперников уже начался: права на ошибку нет, поражение отправит в Лигу Европы.



С первым и четвёртым местами в группе D разобрались. «Ливерпуль» набрал 12 очков и 15 возможных и при любых раскладах останется лидером. «Мидтьюлланн» ожидаемо оказался не готов к такому уровню, зацепив всего один балл. Осталось определить обладателя второй строчки. И тут у бергамасков имеется преимущество.



У них восемь очков, у «Аякса» — семь. Следовательно итальянскому клубу для попадания в 1/8 финала хватит ничьей, а вот амстердамцам необходимо побеждать кровь из носу. Счёт не имеет значения, хватит даже 1:0. Зато на стороне голландцев своё поле, что несколько выравнивает шансы.

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Подопечные Джан Пьеро Гасперини облегчили себе жизнь победой на «Энфилде» (2:0). Неделю назад едва избежали поражения в родных стенах от «Мидтьюлланна» (1:1, сравняли счёт на 79-й минуте), но это ничего не изменило. Даже победа не гарантировала бы попадания в плей-офф.



Подопечные Эрика тен Хага дважды разобрались с датчанами, однако с «Ливерпулем» категорически не заладилось. Два поражения со счётом 0:1, хотя оба раза смотрелись ничуть не хуже. В первой игре подвела кошмарная реализация и автогол, во второй — грубая ошибка Андре Онаны на выходе и блистательная игра Кивина Келлехера.



Ирландец заменил травмированного Алисона и справился выше всяких похвал, совершив несколько классных спасений. Очная встреча «Аякса» и «Аталанты» в первом круге завершилась вничью: гости вели со счётом 2:0 к перерыву, однако во втором тайме дважды упустили Дувана Сапату (2:2).

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Надо сказать, что с результатами у «богини» в последнее время не ладится. Всего две победы в девяти предыдущих встречах — над аутсайдером Серии А «Кротоне» (2:1) и «Ливерпулем». Зато футболисты получили дополнительный отдых в выходные, поскольку матч с «Удинезе» перенесли из-за дождя.



«Аякс» тем временем дома уступил «Твенте» (1:2), хотя игра выдалась скорее ничейной. Первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сохранили, хотя теперь преследователи находятся близко. Побеждать в Лиге чемпионов на заказ — задача сложная. Но «Аталанта» приятна тем, что всегда старается играть в атаку. «Парковать автобус» она точно не станет. Да и не умеет.



Похоже, нас ждут 90 минут замечательного футбола с обилием эмоций и напряжения. У хозяев травмированы Давид Нерес, Мохаммед Кудус и Нуссайр Мазрауи. У гостей не будет Алексея Миранчука, Робина Госенса, Маттиа Кальдары и Сэма Ламмерса. Потери сопоставимы, хотя «скамейка» у хозяев чуть сильнее.

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Вроде бы логично ожидать большого количества голов, но с результативностью у соперников в последнее время дела обстоят не столь здорово. Да и планка тотала задрана слишком высоко — даже на ТБ 3 гола дают скромный коэффициент 1.70. На кону огромные деньги от УЕФА за выход в плей-офф, так что ждать игры в без центра поля с первых минут несколько наивно.



Мы бы выбирали между тоталом меньше 3.5 мяча за 1.75 и тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.74. После перерыва точно придётся раскрываться и рисковать, а вот дебют вполне может получиться осторожным. На наш взгляд, что-то в духе 2:1 или 1:1 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Аякс» — «Аталанта» 9 декабря 2020 года

Букмекеры задирают планку тотала, хотя не всё так очевидно. Цена ошибки колоссальна, ведь на кону большие деньги в виде призовых УЕФА за выход в плей-офф. Кроме того, с результативностью у соперников в последнее время стало чуть хуже. Думается, оголять тылы с первых же минут никто не рискнёт, иначе можно быстро получить 0:2 и отправиться бороздить просторы Лиги Европы. На наш взгляд, дело ограничится двумя-тремя голами.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.