«Лацио» — «Брюгге». Прогноз: Чиро Иммобиле и Кайседо не пустят грозу «Зенита» в плей-офф

8 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Брюгге», группа F. Начало игры — 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех бельгийского клуба оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Брюгге» 8 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы F Лиги чемпионов «Лацио» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Брюгге» (08.12.2020)

Зима на дворе, а групповая стадия еврокубков вышла на финишную прямую. В Лиге чемпионов отыграли пять туров и добрались до последнего, исправлять ошибки теперь некогда. Вскоре главный клубный турнир возьмёт паузу, можно будет сосредоточиться на внутренних первенствах.

«Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз: хитрый Луческу выведет украинцев в Лигу Европы С «Ювентусом» и «Барселоной» не совладали, но чемпион Венгрии киевлянам по зубам.

Программа шестого тура Лиги чемпионов откроется 8 декабря восьмью поединками. Внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям представителей России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих во вторник итальянский «Лацио» на стадионе «Олимпико» в Риме сразится с бельгийским «Брюгге», начало — в 20:55 мск.



Никаких проблем с интригой и мотивацией тут нет. Итальянцы занимают второе место, набрав девять баллов, а бельгийцы идут на третьем, отставая на два пункта. Хозяевам достаточно не проиграть, а вот гостям предстоит совершить подвиг. Фактически это — битва за место в плей-офф турнира.



Игра второго тура, проходившая в Бельгии, завершилась мирно (1:1). Стоит отдать должное бельгийцам, ведь они для номинально аутсайдера группы смотрелись достойно, чуть чаще били и больше контролировали мяч. Но нельзя не сказать, что главный тренер гостей Симоне Индзаги тогда столкнулся с волной коронавируса и задействовал даже футболистов из дубля.

«Зенит» — «Боруссия Д». Прогноз: извините, это не «Урал». Семака и Дзюбу вернут на землю В Европе ловить нечего, лучше подготовиться к «Динамо» и «Спартаку» в чемпионате России.

Впрочем, теперь большинство лидеров римлян в строю и готовы помочь. Голеадор Чиро Иммобиле окончательно оправился от болезни и набрал сумасшедшую форму. У нападающего сборной Италии в пяти последних играх за «Лацио» шесть голов и одна результативная передача. При таких раскладах можно даже подумать над его очередным мячом за коэффициент 1.80.



«Брюгге» в последнее время зарекомендовал себя на европейской арене как крепкий коллектив, способный наказывать фаворитов за потерю концентрации. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов не получилось только предложить что-то дортмундской «Боруссии» — два поражения с общим счётом 0:6. Бельгийцам ещё долго будет сниться в кошмарах Эрлинг Холанд, оформивший два дубля.



Но в остальном чёрно-синие выглядели достойно. Получилось дважды обыграть чемпиона России «Зенит» и зацепиться за очки дома с «Лацио». Они точно смогут принять участие в Лиге Европы, что уже можно считать успехом, однако почему бы не попробовать прыгнуть выше головы, раз есть такая возможность.

«Челси» — «Краснодар». Прогноз: Кайо с Мартыновичем подставят Сафонова на «Стэмфорд Бридж» Даже «Ротор» в меньшинстве чудом не забил «Краснодару» пару-тройку мячей.

Впрочем, римляне справедливо считаются фаворитом. Они не лучшим образом выступают в родной Серии А, где спустились на седьмое место, но в еврокубках идут крайне уверенно. В пяти турах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов команда Симоне Индзаги ещё не проиграла и добыла две победы.



Нет проблем у итальянцев и с результативностью: забили 21 гол за 11 последних матчей. Да и «Боруссия» Дортмунд с «Зенитом» в Риме получили по три мяча в свои ворота. А потому можно подумать над ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.75. «Брюгге» хорош дома, но с выездами труднее. На гол гости наиграть могут, хотя сенсации всё же не ждём.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Брюгге» 8 декабря 2020 года

В Бельгии «Брюгге» сумел сдержать «Лацио», но тогда у римлян были серьёзные кадровые проблемы. Дома же Симоне Индзаги сможет рассчитывать на большинство лидеров, главный голеадор Чиро Иммобиле тоже в порядке. Бельгийцы опасны в родных стенах, но с выездами труднее, так что сенсации не ждём. Скорее всего, римляне забьют пару голов и спокойно пройдут дальше.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5 мяча за 1.75.



Ставка 2: Чиро Иммобиле забьёт за 1.80.