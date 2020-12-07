«Бавария» — «Локомотив». Прогноз букмекеров: Николич и Миранчук не смогут совершить чудо

9 декабря «Локомотив» в завершающем для себя матче Лиги чемпионов сыграет на выезде против мюнхенской «Баварии». Только победа оставит москвичам шансы на путевку в Лигу Европы, но сделать это будет невероятно трудно. Начало матча – в 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Локомотив» (09.12.2020)

После 5 туров Лиги чемпионов «Локомотив» сохраняет шансы на 3-е место в группе и путевку в Лигу Европы. Для этого команде Марко Николича нужно победить «Баварию» в гостях и ждать, что «Атлетико» в параллельном матче будет сильнее «Зальцбурга». Объективно, вероятность того, что звезды сойдутся так, как надо, совсем невелика. «Локомотив» упустил свои шансы в домашней игре с «Зальцбургом», проиграв 1:3. Можно сетовать на коронавирус у Крыховяка, можно на тяжелый график, еще на что-то, но факт остается фактом – у москвичей были все шансы пройти в Лигу Европы, но они их растеряли.



Букмекеры в «Локомотив» тоже не верят, хотя и дают коэффициент ниже обычного на победу московского клуба. Поставить на победу баварцев в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 74% вероятности. Сделать ставку на «Локомотив» можно за 8.70 (10%). На ничейный исход предлагают коэффициент 6.00 (16%).



В первом матче этих команд в Москве «Бавария» победила со счетом 2:1. И, надо сказать, что это был едва ли не самый сложный матч для немецкого клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Да, команда Ханса-Дитера Флика открыла счет, но Антон Миранчук за 20 минут до конца забил ответный мяч. И если бы не суперудар Йозуа Киммиха, то мюнхенцам бы пришлось непросто.



В итоге «Бавария» выиграла 4 матча из 4, обеспечив себе первое место в группе. Это позволило играть матч с «Атлетико» не самым боевым составом. Но даже в этой игре мюнхенцы не проиграли, Томас Мюллер с пенальти сравнял счет на 86-й минуте встречи. Вероятно, примерно такое смешанное сочетание ждет и «Локомотив». Но обольщаться не надо, в матче против «Атлетико» в составе баварцев на поле вышли Дуглас Коста, Лерой Сане, Хави Мартинес, Давид Алаба, Люка Эрнандес. Индивидуальный уровень футболистов у «Баварии» все равно на голову выше. А мотивация у этих парней одна – доказать тренеру, что ты достоин получать больше игрового времени.



На что ставить в этой встрече? Объективно, в победу «Локомотива» не верится от слова «совсем». Скорее всего, Марко Николич решит вновь припарковать автобус и рассчитывать на быстрые контратаки. В Москве получилось, но сейчас «железнодорожники» куда более усталые. Тяжелый график выжал все соки из команды. С другой стороны, вряд ли сочетание в обороне «Баварии» будет оптимальным, а защитные редуты у этой команды никогда не были сильнейшей стороной. В общем, можно рискнуть и проверить вариант с голом «Локомотива». БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.45.



В том, что отличится и «Бавария», сомнений тоже нет. Немецкая машина сметает всех на своем пути, даже если на острие будет не Роберт Левандовски. Поэтому, раз уж мы считаем, что забьет «Локо», то можно поставить и на то, что забьют обе команды за 1.53.



Интересно, что аналитики букмекерских компаний ждут много голов. «Локомотиву» нужно побеждать, а для немецкой команды это будет такой матч-развлечение, в котором можно будет отработать различные схемы и взаимодействия. Основной тотал в матче установлен на отметке 3.5, а не на стандартных 2.5. Поставить на ТБ 3.5 можно за 1.77, а на ТМ 3.5 можно сделать ставку с коэффициентом 2.05.

Разумеется, ставки можно комбинировать. Так, например, поставить на то, что «Бавария» победит, но при этом обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.20. Чуть выше, за 2.25, можно поставить на то, что немцы выиграют, а в матче будет минимум 4 забитых мяча. Если вы верите в «Локомотив», то можно поставить на то, что команда Марко Николича не проиграет, мотивация сделает свое дело. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 3.50 на такой исход. Ну а на победу дают сразу 8.70. Вообще, наши клубы частенько выигрывали под занавес группового этапа Лиги чемпионов у грандов, которые решили свои вопросы заранее. Из последнего можно вспомнить победу ЦСКА над «Реалом» со счетом 3:0 в 2018 году. Но уж очень тяжелым выглядит «Локомотив» в последнее время, да и «Бавария» просто космос.



Ну а если вы считаете, что под Новый год чудеса должны происходить и готовы поставить на то, что «Локомотив» не просто победит, а еще и выйдет в Лигу Европы с 3-го места в группе, то можете сделать ставку с коэффициентом 13.00. Шансы невелики, но это футбол, в нем бывало и не такое! Удачных ставок на Лигу чемпионов!