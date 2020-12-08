«Зальцбург» — «Атлетико». Прогноз: Суарес отправит обидчика «Локомотива» в Лигу Европы

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Зальцбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.32. Поставить на ничью предлагают за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» — «Атлетико» 09.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря восемью матчами. В Австрии «Ред Булл Зальцбург» сразится с мадридским «Атлетико», начало — в 23:00 мск. Это группа А, где интрига довольно неожиданно дожила до последнего дня. Всё понятно только с «Баварией» — 13 очков из 15 возможных, гарантированное первое место.



Теоретические шансы на попадание в Лигу Европы сохраняет «Локомотив». Правда, поверить в такой исход невероятно сложно: российскому клубу нужно победить в Мюнхене и дождаться осечки «быков». При любом другом раскладе он останется на последней строчке. А РБЗ и «матрасники» разыграют вторую путёвку в плей-офф в очной встрече.



И это чертовски справедливо. Мадридцы могут винить только себя. Начали с безнадёжных 0:4 в Германии, затем при большой доли везения на своём поле обыграли «Зальцбург» (3:2) благодаря дублю Жоау Фелиша. Выводов не последовало, после чего допустили две осечки с «Локомотивом». 1:1 в Москве, 0:0 в Мадриде.

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Наконец, неделю назад не смогли дома обыграть фактически второй состав «Баварии» (1:1). До перерыва смотрелись заметно лучше, однако во втором тайме сбавили обороты. Мюнхенцы создали несколько хороших моментов и всё же ушли от поражения в концовке. Томас Мюллер реализовал пенальти.



Австрийцы, напротив, приятно порадовали. Состав немного ослаб по сравнению с предыдущим сезоном, зато качество футбола осталось на высоком уровне. Это всё тот же темповый футбол с хорошим движением мяча и шустрыми футболистами, которые ловко находят свободные зоны и быстро врываются в штрафную.



Во всех пяти матчах они смотрелись симпатично и имели шансы зацепиться за очки. Даже 2:6 от «Баварии» оказались жуткими только по счёту. Там фаворит разозлился и включился на полные обороты в концовке, забив четыре мяча после 79-й минуты. Трудно отделаться от ощущения, что при наличии более надёжного вратаря именно «быки» сейчас находились бы на второй строчке.

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Впрочем, результат и без того хороший, ведь состав практически полностью состоит из молодых футболистов. Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, конечно, невысоки. Обыграть на заказ подопечных Диего Симеоне — задача крайне сложная. Пусть даже на своём поле.



Думается, РБЗ сформулирует задачу иначе и станет делать то, что умеет лучше всего. Просто играть в футбол и искать счастья у чужих ворот. А там уж как повезёт. Заявить о себе на высоком уровне удалось, трансферная стоимость игроков основы заметно возросла, неплохие призовые от УЕФА обеспечены.



В субботу «Зальцбург» сенсационно уступил аутсайдеру чемпионата Австрии «Адмире» (0:1) и упустил первое место в турнирной таблице. АТМД, напротив, с грациозностью асфальтоукладчика переехал «Вальядолид». Дважды забил после перерыва, ничего не пропустил (2:0).

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Мадридцы дождались осечки «Реала Сосьедад» и вышли на чистое первое место в Ла Лиге, а по потерянным очкам уже имеют солидное преимущество. Учитывая заметные проблемы «Реала» и «Барселоны», шансы побороться за чемпионство в нынешнем сезоне более чем реальные. Но это не повод оставаться без плей-офф Лиги чемпионов.



На своём поле оборона «Атлетико» не справлялась с австрийцами, при должной реализации те могли забить не два мяча, а четыре-пять. В то же время в защите хозяева часто ошибаются, а караулить и наказывать подопечные Диего Симеоне готовы всегда. Тем более после возвращения Луиса Суареса.



Во всех пяти матчах Лиги чемпионов с участием РБЗ доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча», сейчас на неё дают шикарный коэффициент 2.88. Линия позволяет перестраховаться и взять обычный ТБ 2.5 гола за крепкие 1.71. Сбалансированный вариант — Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.48. Трудно представить, что обладающий огромным опытом «Атлетико» провалится в важнейший момент.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Атлетико» 9 декабря 2020 года

Во всех пяти матчах австрийцев в Лиге чемпионов заходила ставка «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча», сейчас на неё дают около тройки. Оборона у «Атлетико» сильная, но на своём поле она совсем не справлялась с «быками». Ну а защита и вратарь у «Зальцбурга» ошибаются часто. Даже классический ТБ 2.5 гола идёт за крепкий коэффициент 1.71. Его и возьмём.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.