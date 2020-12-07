«Ренн» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги, Ракитич и Сусо отведут душу после «Челси» и «Реала»

8 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Севилья», группа E. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех французского клуба оценён в 3.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Севилья» 8 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы, E Лиги чемпионов «Ренн» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Севилья» (08.12.2020)

Зима на дворе, а групповая стадия еврокубков вышла на финишную прямую. В Лиге чемпионов отыграли пять туров и добрались до последнего, исправлять ошибки теперь некогда. Вскоре главный клубный турнир возьмёт паузу, можно будет сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов откроется 8 декабря восьмью поединками. Внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям представителей России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих во вторник французский «Ренн» на стадионе «Роазон Парк» в Ренне сразится с испанской «Севильей», начало — в 23:00 мск.



Судьбы соперников уже предрешены. Испанцы за пять туров разжились десятью очками и застряли на втором месте в группе E. «Челси» не обойти даже при равенстве очков из-за личных встреч, а «Краснодар» при всём желании до топ-2 уже не достанет. Словом, действующий победитель Лиги Европы официально в 1/8 финала Лиги чемпионов.



Французы могут похвастаться только одним набранным очком за то же время. Разумеется, это последнее место в группе. В матче прошлого тура гостили в России и уступили «Краснодару» с минимальным счётом, потеряв тем самым шансы на еврокубковую весну. Даже при равенстве баллов российскую команду не обойти из-за этого поражения.

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Первый поединок между «Ренном» и «Севильей» проходил в Испании и завершился победой хозяев (1:0). Преимущество было полностью на стороне севильцев: 23:2 по ударам в сторону ворот, 11:0 по разыгранным корнерам и 66:34 по проценту владения мячом. Любопытно, что при таких серьёзных цифрах получилось забить лишь один мяч.



Впрочем, мы бы не стали и теперь ждать от соперников большого числа голов. Команда Хулена Лопетеги неплохо обороняется, но вот высокой результативностью в последнее время не блещет. За три предыдущих игры только один гол. Да и тот в ворота «Уэски», больше которой в испанской Ла Лиге никто не пропускает.



У подопечных Жульена Стефана тоже в последнее время с созиданием тоже туго. Получилось в семи играх кое-как затолкать две штуки, одна из которых пришлась в ворота аутсайдера французской Лиги 1 «Страсбура», когда тот остался в меньшинстве. Зато во Франции было одинаково тяжело как «Краснодару», так и «Челси». Вряд ли красно-чёрные сделают одолжение гостям на этот раз.

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Да и проблем с мотивацией никто не отменял. И у «Севильи», и у «Ренна» на выходных непростые игры во внутренних первенствах, важно обойтись без травм и сохранить свежесть. Намечается аккуратная игра, а потому тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.83 выглядит интересно.



Впрочем, севильцы выглядят предпочтительнее сразу по двум причинам. Во-первых, разница в классе имеет место быть, всё же команда из Испании имеет огромный еврокубковый опыт, в то время как французы впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Второй момент — кадровые трудности.



Дело в том, что «Ренн» не досчитается пары центральных защитников Наифа Агера и Даниэле Ругани вместе с основным голкипером Гомисом, а также нападающего Серу Гирасси. Всё это во многом ключевые потери для команды. Последний, например, забил дважды за четыре игры в Лиге чемпионов.

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«Севилья» же сможет рассчитывать на большинство лидеров, так что вполне можно проверить её победу с нулевой форой за 1.77. Ставка посмелее — лобовая победа испанцев, данный вариант оценивают коэффициентом 2.50.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Севилья» 8 декабря 2020 года

В первом круге огромным преимуществом владела «Севилья», но забить смогла только один мяч. На этот раз мы ждём примерно того же. У испанцев с результативностью в последнее время не всё так гладко, но они заслуженно считаются фаворитами в предстоящем поединке. Вернуть уверенность после двух сухих поражений кряду тоже важно.



Ставка 1: победа «Севильи» с нулевой форой за 1.77.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.