«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 8.90. Поставить на ничью предлагают за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» 09.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

«Бавария» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря восемью матчами. В Мюнхене «Бавария» на «Альянц-Арене» сразится с «Локомотивом», начало — в 23:00 мск. Формально российский клуб сохраняет шансы на евровесну, однако поверить в подобный расклад крайне сложно.



Три очка в пяти турах и последнее место в группе А. У «Ред Булл Зальцбурга» четыре балла, у «Атлетико» — шесть. Однако даже ничьей в Германии в любом случае не хватит. Шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы оставит только победа. Кроме того, австрийцы на своём поле должны потерять очки с мадридцами.



Дело в том, что за весь 2020 год подопечные Ханса-Дитера Флика потерпели всего одно поражение. Было это ещё в сентябре, когда после 120 минут битвы за Суперкубок УЕФА с «Севильей» попали под «Хоффенхайм» (1:4). Неудачу в товарищеской игре с «Нюрнбергом» учитывать бессмысленно, там играл фактически второй состав.

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Формально действующий чемпион Германии после ноябрьской международной паузы добыл всего одну победу из четырёх возможных. Да и то «Ред Булл Зальцбург» мог рассчитывать на большее (3:1). Однако тут нужно учитывать контекст. Во-первых, выход в плей-офф Лиги чемпионов обеспечили ещё по итогам четырёх туров.



Во-вторых, лидеры играли практически без пауз из-за широкого представительства в сборных, а потому пришлось применять ротацию. В-третьих, из-за травм выпало несколько важных исполнителей — Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, имелись проблемы у Роберта Левандовского. Ну и уровень оппозиции, конечно.



Ничего не получилось только с «Вердером» (1:1), где выступили заметно ниже привычного уровня и спокойно могли проиграть. Затем добыли ничью в Мадриде со сверхмотивированным «Атлетико» (1:1), причём вторым составом. Лидеры получили отдых, первый тайм выдался слабым, зато после перерыва добавили. И отыгрались.

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А в субботу скатали ничью с «РБ Лейпциг» (3:3), который наряду с дортмундской «Боруссией» входит в число основных соперников на внутренней арене. В общем, с учётом плотности календаря и кадровых потерь результат вполне нормален. Вот только «Локомотиву» это вряд ли поможет.



Прежде всего, Дэвис вернулся в строй и готов выйти на поле. Реактивный канадец — это постоянное давление на фланге с мощными включениями, хотя сходу бросать его на 90 минут смысла нет. Второй момент: мюнхенцы могут валять дурака на внутренней арене, однако в Лиге чемпионов всё иначе. Это вопрос престижа. Год назад они точно также стартовали с четырёх побед и досрочно пробились в плей-офф.



Что никак не помешало уничтожить «Црвену Звезду» со счётом 6:0 в пятом туре, а затем ещё и прибить «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (3:1). Ну и третье — москвичи сейчас находятся в плачевном состоянии. Победа над «Рубином» в субботу (3:1) вряд ли кого-то впечатлила, там сильно помогли две ошибки Никиты Медведева на выходах. Играли откровенно так себе.

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Кадровых потерь достаточно. Баринов, Лысов и Смолов давно лечатся. Даниил Куликов не сыграет из-за коронавируса, а главное — выпали Зе Луиш и Мурило. Мощный нападающий получил перелом стопы, а у защитника дисквалификация из-за перебора жёлтых карточек. Несмотря на грубую ошибку с «Зальцбургом», бразилец бы явно вышел с первых минут.



Теперь вариантов практически не осталось. Ладно хоть вернулся Гжегож Крыховяк, но с такими потерями зацепиться в Мюнхене будет невероятно сложно. Коэффициент 1.35 на лобовую победу хозяев кажется даже немного завышенным. Пространства для манёвра у тренерского штаба нет, а лидеры явно наелись к началу зимы.



В общем, будем отталкиваться от хозяев. Вариантов достаточно: Ф1 (-1.5) за 1.86, ИТБ 2.5 гола «Баварии» за 1.89. Удивительно, что на гол гостей дают скромнейший коэффициент 1.52, хотя с созиданием у них большие проблемы. Оборона у «Баварии» действительно не блещет, но нехватка Зе Луиша непременно скажется.

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П1 всухую — это, конечно, рискованно. На ноль мюнхенцы не играли аж с октября. Но в последнем туре Лиги чемпионов российские клубы традиционно забивают крайне редко. Так что коэффициент 2.80 кажется чрезмерным. Ставка попроще — ИТМ 1 гола «Локомотива» за 1.65.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» 9 декабря 2020 года

Мюнхенцам уже ничего не надо, однако в Лиге чемпионов они никогда не валяют дурака. В прошлом сезоне, например, тоже стартовали с четырёх побед, а затем разнесли «Црвену Звезду» (6:0) и обыграли «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (3:1). «Локомотив» сейчас смотрится совсем бледно, да ещё и остался без Мурило с Зе Луишем. Созидание и так давалось москвичам с трудом, а теперь «Бавария» получает отличный шанс не пропустить впервые с октября.

Ставка: победа «Баварии» всухую за 2.80.