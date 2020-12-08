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Ставки на спорт сегодня, 8 декабря, прогнозы на Лигу чемпионов, расписание матчей

На что ставить 8 декабря
Пётр Кондаков
«Зенит» — «Боруссия» Д, «Челси» — «Краснодар» и другие матчи. На что ставить 8 декабря
«Зенит» и «Краснодар» сыграют за призовые. Прощаемся с Лигой чемпионов!
Ставки / Прогнозы 0

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 8 декабря.

На что ставить в футболе 8 декабря

Лига чемпионов завершает групповой этап. К сожалению, наши клубы дальше не идут, так что последние матчи для «Зенита» и «Краснодара» будут исключительно за призовые. Питерцы уже точно четвёртые и постараются подсластить пилюлю в домашней игре с «Боруссией», у южан в кармане путёвка в Лигу Европы и матч в Лондоне против «Челси». В группе «Зенита» второе место разыграют «Лацио» и «Брюгге», а вот встреча «Севильи» и «Ренна» тоже из разряда товарищеских.

В других группах выделим интереснейшее противостояние «Ювентуса» и «Барселоны», правда, обе команды уже в плей-офф. А параллельно киевское «Динамо» и «Ференцварош» разыграют место в Лиге Европы. Ну и группа H, где шансов нет только у «Башакшехира», а вот у «МЮ», «ПСЖ» и «Лейпцига» по 9 очков. Парижане примут турецкий клуб, а немцы сыграют с англичанами в Лейпциге. Посмотрим, кто окажется третьим лишним.

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 8 декабря

В КХЛ 4 матча. «Амур» примет «Локомотив», «Сибирь» — «Витязь», а «Авангард» — «Автомобилист». Завершится игровой день в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» поборется с ЦСКА.

На что ещё ставить 8 декабря

В баскетбольной Евролиге два матча с участием российских команд. «Химки» примут «Милан», команде Римаса Куртинайтиса надо выбираться со дна турнирной таблицы. А «Зениту» предстоит тяжелейшая выездная игра против «Валенсии». Кроме того, в Единой лиге ВТБ ЦСКА примет польскую «Зелёна-Гуру».

В женской волейбольной Суперлиге «Динамо-Метар» примет «Тулицу». В мужской Лиге чемпионов должен был начинать турнир казанский «Зенит», но из-за коронавируса в польском «Ястшембски» россияне стартуют только завтра.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

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