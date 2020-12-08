«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв и Мозякин приготовят сюрприз для Квартальнова

9 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Металлурга» идёт за 4.33.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 9 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 9 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 15.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Металлург» Магнитогорск (09.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 19 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На среду, 9 декабря, запланированы сразу шесть матчей. В 19:30 мск в Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с «Металлургом». Естественно, это центральная игра дня. Ещё бы: единоличный лидер Восточной конференции сразится с самой горячей командой КХЛ последнего времени.
Казанцы в полном порядке: восемь побед в десяти предыдущих встречах. Проигрывают только «Авангарду», дважды получили в Балашихе по 0:3. Всех остальных стабильно убирают с пути. Причём, как правило, в основное время. На указанном отрезке было только одно исключение, но о нём чуть позже.
Настроение должно быть рабочим, после второй неудачи с «ястребами» быстро исправились. Славно покуражились в Нижнекамске (6:1 против «Нефтехимика»), затем перебороли «Автомобилист» (2:0). Екатеринбуржцы выглядели достойно, однако меньшинство «барсов» в нужный момент справилось.
Тогда всё решил третий период. Подопечные Дмитрия Квартальнова по умолчанию отлично проводят заключительные 20-минутки, равномерное распределение айстайма между нападающими помогает сохранять свежесть. Так и вышло — две шайбы за три минуты убили интригу.
«Металлург» тем временем добыл пять побед в основное время кряду. Все — в основное время. И списать такой всплеск на лёгкий календарь не получится. 6:4 с «Нефтехимиком» — без вопросов. Зато дальше было бодрое «Торпедо» (4:2), московское «Динамо» (6:2), СКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1).
Два последних успеха получились особенно симпатичными: напряжённый хоккей, высокая цена ошибки. В нужный момент выручали вратари, здорово проявили себя спецбригады. Оба раза удавалось реализовать лишнего в третьем периоде. Пропускать по одной-две шайбы с такими соперниками — это здорово.
Предыдущее поражение потерпели как раз от казанцев. На тоненького, по буллитам (2:3 Б). Последующего спурта хватило «лисам» для выхода на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 46 очков в 35 играх. Плотность серьёзная, зато в случае победы в Казани отставание от лидера Востока сократится до двух баллов. Правда, соперник традиционно неудобный.
Дело в том, что в 16 предыдущих поединках казанцы лишь однажды уступили в основное время. Показатель, прямо скажем, удивительный. Ведь всё это время клубы имели сопоставимые возможности и составы. Шансы подопечных Дмитрия Квартальнова действительно смотрятся чуть выше, особенно с учётом фактора своего льда.
И всё же перекос в котировках кажется чрезмерным. На лобовую победу хозяев дают заметно ниже двойки. Даже П2 с форой (+1) можно взять за достойный коэффициент 1.90, а на Х2 и вовсе дают 2.19. Альтернатива — ИТМ 2.5 шайбы «Ак Барса» за 2.09. ММг стал пропускать совсем мало, да и в шести предыдущих очных встречах больше двух шайб из своих ворот не вынимал.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 9 декабря 2020 года
Шансы «Ак Барса» действительно выше: свой лёд, лишний день отдыха. В то же время перекос в линии букмекеров кажется чрезмерным. «Металлург» добыл пять побед подряд — хорошие спецбригады, классные действия вратарей. Кроме того, в шести предыдущих очных встречах магнитогорцы пропускали не больше двух шайб. Оттолкнёмся от гостей.
Ставка: победа «Металлурга» с форой (+1) за 1.90.
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