«Олимпиакос» — «Порту». Прогноз: даже без Пепе португальцы справятся с М'Вилой и Рафиньей

За шесть последних матчей в Лиге чемпионов греки забили только два раза. Без Вальбуэна совсем туго.

9 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Порту», группа C. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех португальского клуба оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Порту» 9 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы C Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Порту» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Порту» (09.12.2020)

Зима на дворе, а групповая стадия еврокубков вышла на финишную прямую. В Лиге чемпионов отыграли пять туров и добрались до последнего, исправлять ошибки теперь некогда. Вскоре главный клубный турнир возьмёт паузу, можно будет сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря сразу восьмью поединками. Внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям представителей России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих в среду греческий «Олимпиакос» на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее сразится с португальским «Порту», начало — в 23:00 мск.



Греки снова не смогли навязать борьбу за место среди 16 лучших. Пока что потолком для них остаётся третья строчка в групповом этапе Лиги чемпионов, которая выведет в плей-офф Лиги Европы. «Манчестер Сити» и «Порту» уже не догнать, а вот «Марсель» набрал столько же очков и уступает только по дополнительным показателям.



Подопечные Педру Мартинша останутся третьими только в том случае, если французы не наберут в параллельной игре шестого тура больше очков. Равенство пирейцев устроит, ведь у них преимущество по личным встречам. Одно радует — марсельцам придётся как минимум избежать поражения в Англии, что сделать будет, мягко говоря, затруднительно.

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Впрочем, сам «Олимпиакос» тоже вряд ли сможет рассчитывать на лёгкую прогулку. Даже на своём поле. Мотивации у португальцев уже не так много, но форму они набрали впечатляющую. Как в еврокубках, так и во внутреннем первенстве.



«Порту» не проигрывает уже семь матчей кряду, добыв на данном отрезке шесть побед. Удалось при этом в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сдержать «Манчестер Сити» на своём поле (0:0), хотя англичане и имели солидное преимущество. Подопечные Хосепа Гвардиолы в той игре владели мячом 68 процентов игрового времени и нанесли 18 ударов по воротам.



Нет проблем у «драконов» и с обороной, они пропустили всего четыре гола за семь последних встреч. Причём в пяти из них сумели сохранить свои ворота нетронутыми. И это без травмированного Пепе! Так что «Олимпиакос», который остался без ключевых игроков атаки Матьё Вальбуэны и Брумы (оба до сих пор в лазарете), ждёт серьёзное испытание.

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Любопытно, что греки продолжают всех громить в чемпионате Греции, но с результативностью на европейской арене всё не так гладко. В шести предыдущих матчах Лиги чемпионов только два забитых мяча при восьми пропущенных. Прямо скажем, грустновато.

А при таких раскладах вполне можно подумать над классическим тотал меньше 2.5 мяча за нестыдный коэффициент 1.72. Гостям раскрываться смысла нет, они свои задачи выполнили. П хозяевам придётся действовать осторожно, чтобы не пустить контратаку.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Порту» 9 декабря 2020 года

«Олимпиакосу», чтобы не думать о параллельной игре «Марселя», нужно набирать очки, однако сделать это будет не так просто. С результативностью в еврокубках туго, лидеры атаки выбыли из-за травм, а у «Порту» качественная оборона. Большого количества голов не ждём: гости решили свои задачи и вряд ли станут выпрыгивать из штанов, а хозяевам придётся играть осторожно.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.72.