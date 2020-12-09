«Бавария» — «Локомотив», «Реал» — «Боруссия» М и другие матчи. На что ставить 8 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 9 декабря.

На что ставить в футболе 9 декабря

Завершается групповой этап Лиги чемпионов. «Локомотив» попытается совершить чудо, команде Марко Николича нужна победа над «Баварией» и поражение «Зальцбурга» от «Атлетико», тогда москвичи пройдут в Лигу Европы. Шансов мало, но надежда есть на то, что баварцам не нужно абсолютно ничего.



Из матчей других групп выделим поединки в группе В. «Реал» может пролететь мимо плей-офф, если не обыграет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В параллельном поединке «Интер» постарается запрыгнуть в последний вагон поезда. Но и украинцы собираются побороться за путёвку в 1/8 финала.



«Аякс» с «Аталантой» решат, кто достойнее места в плей-офф, а матч «Ливерпуля» с «Мидтьюлланном» не несёт турнирного значения. В поединках «Ман Сити» — «Марсель» и «Олимпиакос» — «Порту» определится участник Лиги Европы. Пока у греков и французов по три очка.



Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 9 декабря

В КХЛ 7 матчей. Центральный матч в Казани, где «Ак барс» сыграет с «Металлургом». Интересна и встреча в Челябинске – «Трактор» примет «Йокерит».

На что ещё ставить 9 декабря

В баскетбольном Кубке Европы «Уникс» в Казани примет французский «Бург», а «Локомотив-Кубань» едет в гости к «Андорре». В Лиге чемпионов «Нижний Новгород» на выезде в Венгрии сыграет против клуба «Фалько». Ну а в Единой Лиге ВТБ сразятся «Калев» и «Цмоки».

В мужской волейбольной Лиге чемпионов начинает турнир казанский «Зенит», команда Владимира Алекно сыграет с «Берлином». В женских соревнованиях московское «Динамо» сыграет со «Штутгартом», а калининградский «Локомотив» поборется с турецким клубом «Эджашибаши».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!