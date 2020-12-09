«Тоттенхэм» — «Антверпен». Прогноз: Моуринью, Бэйл и Харт отомстят за поражение в Бельгии

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» — «Антверпен», группа J. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех бельгийцев оценён в 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Антверпен» 10 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы J Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Антверпен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Антверпен» (10.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, некоторые участники уже узнали свою судьбу. Первой уйдёт на зимний перерыв Лига чемпионов, следом заслуженный отдых получит Лига Европы. Программа заключительного тура Лиги Европы упакована в один день — 10 декабря.

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ЦСКА потерял шансы на выход из группы и точно завершит евросезон после шестого тура. Впрочем, посмотреть всё равно будет на что. Например, английский «Тоттенхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне сразится с бельгийским «Антверпеном», начало — в 23:00 мск.



Соперники обеспечили себе участие в 1/16 финала турнира. Бельгийцы неожиданно лидируют в группе J, набрав 12 очков в пяти турах, а англичане идут следом, отстав на два пункта. С остальными всё гораздо хуже. У австрийского ЛАСКа семь очков, но у «шпор» преимущество в личных встречах, так что их не догнать. А «Лудогорец» проиграл во всех пяти матчах и точно останется последним.



Жозе Моуринью, судя по всему, устроил команде разбор полётов после ничьи с ЛАСКом (3:3). «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в северолондонском дерби со счётом 2:0. Подопечные именитого португальского тренера по-прежнему делят первую строчку с «Ливерпулем» в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 24 балла. Намерения у них в этом сезоне серьёзные.

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В Лиге Европы основную задачу решили, однако определённая мотивация на заключительный тур остаётся. Дело в том, что в первом поединке в Бельгии уступили с минимальным счётом. То есть на кону не только первое место в квартете, но и личная месть. На своём поле в Лиге Европы английские клубы редко валяют дурака.



«Антверпен» выглядит очень неплохо. В группе J не сумел выиграть только в третьем туре, в домашнем матче против ЛАСКа. Тогда уступил с минимальным счётом, играя в большинстве с 68-й минуты. Но надо сказать, что австрийцы очень грамотно оборонялись, не дав хозяевам создать много моментов.



Забивают бельгийцы не так много, у них всего лишь восемь голов за пять туров Лиги Европы. Да и 28 мячей в 15 турах чемпионата Бельгии по местным меркам не сильно впечатляют. Зато команды нет проблем с обороной на европейской арене. Пропустили они только дважды от «Лудогорца» и один раз от ЛАСКа.

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Впрочем, обыграть «Антверпен» в Англии «Тоттенхэму» вполне по силам. На своём поле под руководством Жозе Моуринью клуб представляет серьезную угрозу даже для большинства клубов АПЛ. К слову, за семь последних матчей на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» хозяева ни разу не проиграли и одержали шесть побед, забив 23 мяча.



К тому же, «шпоры» стали заметно лучше играть в обороне. В шести предыдущих играх у них только три пропущенных мяча и четыре победы всухую. Деле Алли, Гарет Бейл и Лукас Моура в порядке, на троих за пять туров у них семь забитых мячей. А потому мы рискнем и проверим П1 всухую за увесистый коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Антверпен» 10 декабря 2020 года

«Тоттенхэм» на своём поле представляют серьезную угрозу, в семи последних домашних матчах забито 23 гола и одержано шесть побед. При этом в последнее время Жозе Моуринью отладил игру в обороне, аж четыре победы всухую в шести предыдущих встречах. И нулевая ничья с «Челси» в дерби. «Антверпен» хорош, но в Англии шансов у него нет.



Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.45.