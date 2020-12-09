«Спартак» без Газизова. К чему приведет красно-белых новый курс Федуна?

Никогда такого не было и вот опять. Московский «Спартак» вновь меняет вектор развития. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов покинул команду, не проработав на своем посту и полугода. Кто-то скажет – не оправдал, не смог, кто-то наоборот будет критиковать руководство. Ясно одно – «Спартак» настолько приучил к переменам в руководстве, что это вызывает либо истерический смех, либо же вообще не вызывает эмоций. Слишком привыкли.

Место Газизова занял Евгений Мележиков, но в его обязанности войдут лишь повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ. Спортивная же часть отдана на откуп Дмитрию Попову. К чему приведет новый курс Леонида Федуна? Посмотрим в конце сезона. Букмекеры же на перемены отреагировали вяло. Или, правильнее будет сказать, вообще не отреагировали. Смотрим, каких результатов ждут от спартаковцев аналитики компаний.

Место в тройке – наверняка. Борьба за чемпионство впереди

После 17 туров «Спартак» имеет в активе 35 очков и делит лидерство с «Зенитом». Коэффициент на чемпионство красно-белых 4.50. Столько же дают на ЦСКА, у которого на 2 очка меньше. Букмекеры однозначно признают, что команда Доменико Тедеско будет бороться за чемпионство. Лето и осень удалось продержаться, теперь многое будет зависеть от селекции, которую зимой будет проводить Дмитрий Попов.

Кого будут искать зимой? Наверняка, игрока в середину поля. Болельщики давно мечтают об опорном полузащитнике, который мог бы вести игру, кого-то вроде Фернандо образца чемпионского сезона. Варианты у Попова наверняка есть. Возможна и покупка игрока на левый фланг обороны – дублера Аиртона. Пока бразилец практически незаменим на своей позиции, все варианты, которые предлагал Тедеско – это латание дыр, а не выход из положения.

При этом аналитики практически не сомневаются в том, что «Спартак» будет в тройке призеров по итогам чемпионата. Коэффициент на такой исход – 1.15, около 85% вероятности. Атмосфера в команде (не путать с клубом) отличная, у тренера есть контакт с игроками, серьезных травм избегать пока удается. Так что все в руках москвичей.

В РПЛ три лидера — «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Даже букмекеры не знают, кто станет чемпионом Чем ближе к финишу – тем острее ситуация. Хоть какая-то польза от еврокубков.

Если же говорить о неформальном «чемпионе Москвы», то здесь «Спартак» в глазах букмекеров стоит на равных с ЦСКА, хоть и имеет фору в 2 очка. Поставить на победу спартаковцев можно с коэффициентом 2.15, такие же цифры предлагают и на «армейцев». А вот «Динамо» и «Локомотив» уже вряд ли помешают – на бело-голубых предлагают коэффициент 7.00, на захлебнувшихся по осени железнодорожников – аж 20.00.

17 побед – вполне реально

Букмекеры принимают ставки и на количество побед, которые одержит «Спартак» в сезоне-2020/2021. В 17 играх у команды Тедеско – 10 выигрышей. Букмекеры установили планку на отметке в 17 побед. Таким образом, если в оставшихся 13 матчах красно-белые выиграют хотя бы 7 раз, сыграет ставка с коэффициентом 2.10. Если же «Спартаку» не удастся набрать 17 побед в чемпионате, сыграет ставка с коэффициентом 1.65.



Такой же тотал предлагают и на количество очков, которые могут набрать красно-белые в сезоне. Планка установлена на отметке в 58 очков. Сейчас у «Спартака» 35. Осталось 23, а коэффициенты равные и на тотал больше 57.5, и на тотал меньше – по 1.85.



А какими вы видите перспективы «Спартака» в оставшейся части сезона РПЛ? Делитесь своим мнением в комментариях!