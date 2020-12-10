«Динамо» З — ЦСКА, «Наполи» — «Реал Сосьедад» и другие матчи. На что ставить 10 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 10 декабря.

На что ставить в футболе 10 декабря

Завершается групповой этап Лиги Европы, завершается турнир и для ЦСКА. «Армейцы» последние в группе без шансов на плей-офф. Так что играть будут за престиж, призовые и очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Интересно, что хорватам этот матч тоже не особо нужен – они уже гарантировали себе первое место в группе.

Из других матчей выделим противостояние «Наполи» и «Реала Сосьедад». Если в параллельном матче «АЗ» обыграет «Риеку», то проигравший в этой встрече турнир покинет. Так что ждём искромётного футбола. А вот остальные фавориты свои вопросы по выходу в плей-офф уже решили.

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 10 декабря

В КХЛ сегодня 3 матча. В Хабаровске «Амур» примет «Витязь», «Авангард» сыграет с ЦСКА, а завершит день противостояние СКА и «Автомобилиста». Здесь есть на что посмотреть!

На что ещё ставить 10 декабря

На гандбольном Евро-2020 женская сборная России начнёт второй групповой этап матчем против Черногории, начало этой игры в 20:15.

В баскетбольной Евролиге «Зенит» после победы над «Валенсией» ждёт проверка на прочность мадридским «Реалом», очень интригующая встреча, тем более что тренер питерцев Хави Паскуаль раньше работал в «Барселоне».

В мужской волейбольной Лиге чемпионов казанский «Зенит» сыграет со словенской «Любляной». В женской сетке московское «Динамо» сыграет с «Эджашибаши», а калининградский «Локомотив» — с немецким клубом «Штутгарт».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!