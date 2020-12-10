«Трактор» — «Сибирь». Прогноз: Калинин и Пуустинен уйдут в тень, всё решат Сятери и Вилл

Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч было забито больше четырёх голов.

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11 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех «Сибири» идёт за 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь» 11 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь» 11 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 15.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Сибирь» Новосибирск (11.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На пятницу, 11 декабря, запланированы сразу семь матчей. В 17:00 мск в Челябинске «Трактор» начнёт выяснять отношения с «Сибирью». Соперники в последнее время сбавили в обороты. У «мишек» вообще четыре поражения в пяти последних поединках, столь слабых отрезков прежде не случалось.

Уступили «Нефтехимику» (3:5), «Торпедо» (0:2), СКА (1:5) и «Йокериту» (2:5). Единственная победа одержана над несчастным рижским «Динамо», да и то на тоненького (4:3). Расслабились раньше времени и едва не позволили оппоненту отыграться. В общем, повод напрячься имеется.

Команда потихоньку сползла на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, хотя совсем недавно шла вровень с «Ак Барсом». Теперь логичнее оглядываться вниз: «Салават Юлаев» совсем рядом, «Автомобилист» даже после жуткой серии поражений не уступает по потерянным очкам.

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Впрочем, Анвар Гатиятулин сохраняет спокойствие. Хоккеистов не ругает, даже наоборот — хвалит за самоотдачу. С «Йокеритом» не хватало агрессии в обороне. Также часто терялись под давлением при выходе из зоны, в результате чего совершали много потерь и пробросов. До Кубка Первого канала две игры, уйти на перерыв нужно в хорошем настроении.

«Сибирь» в декабре играла исключительно на своём льду. Правда, с переменным успехом. Обыграла «Спартак» (2:0) и «Сочи» (2:1), затем уступила «Локомотиву» (3:4 ОТ) и «Витязю» (1:2). Все игры получились более-менее равными, обиднее всего за последнюю неудачу. Смотрелись лучше клуба из Подольска, но допустили глупую ошибку и пропустили за восемь секунд до сирены.

Естественно, отыграться уже не успели. Определённый прогресс в игре наметился, чистка состава продолжается (накануне расторгли контракт с Пеккой Йормаккой, который выглядел совсем слабо), вот только положение в турнирной таблице неустойчивое. Находятся на самой границе зоны плей-офф.

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34 очка, восьмое место в конференции. «Барыс» отстаёт всего на один балл, здорово начал декабрь, да ещё и имеет пять встреч в запасе. Добавлять нужно максимально быстро, потому что «Торпедо» тоже набрало ход и не желает сбавлять обороты. С конкуренцией за топ-8 на Востоке порядок.

Статистика очных встреч в последнее время плюс-минус равная. Обращает на себя внимание другой тренд — в подавляющем большинстве случаев соперники ограничиваются тремя-четырьмя шайбами. Планка тотала не устояла лишь в одном из семи предыдущих матчей.

От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между тоталом меньше 4.5 шайбы за 1.92 и 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.03. «Трактор» и так проиграл на своём льду два раза подряд, а потому будет полон желания прервать неудачную серию. Ждём вязкий хоккей двух тренерских коллективов, в котором вполне вероятен овертайм.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь» 11 декабря 2020 года

Обе команды в последнее время выступают не лучшим образом: «Трактор» сполз на четвёртое место в Восточной конференции, «Сибирь» находится на самой границе зоны плей-офф. В шести из семи предыдущих очных встреч забивалось не более четырёх голов. Не будем мудрить и проверим ТМ 4.5 шайбы за 1.92.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.92.