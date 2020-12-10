«Ак Барс» — «Динамо» Мн. Прогноз: Зарипов, Козун и Доус зажгут в Казани на радость фанатам

11 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.45, успех «Динамо» идёт за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск 11 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск 11 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Динамо» Минск (11.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ потихоньку подобрался к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На пятницу, 11 декабря, запланированы сразу семь матчей. В 19:30 мск в Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с минским «Динамо». Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали великолепный ход: всего три поражения в 16 последних поединках. Два из них — от «Авангарда».

Любопытно, что в 12 из 13 случаев управились в основное время. До овертайма дотянул только «Металлург», но то было в Магнитогорске. А накануне «лисы» ничего не смогли сделать в Татарстане (0:3). Пропустили в дебюте, потом ломились в закрытую дверь, но моменты создавали с колоссальным скрипом.

Тимур Билялов совершил 24 сейва, однако по-настоящему выручил в паре-тройке эпизодов. Порадовало меньшинство: «Ак Барс» во втором периоде при счёте 1:0 остался вчетвером на пять минут (Патрис Кормье схватил «5+20), проблем не возникло. Поначалу не давали войти в зону активным прессингом, а затем уральцы ошиблись на смене и составы уравнялись.

«Тоттенхэм» — «Антверпен». Прогноз: Моуринью, Бэйл и Харт отомстят за поражение в Бельгии В шести последних играх «шпоры» пропустили три мяча и одержали четыре победы всухую.

Казанцы закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции: 54 очка в 36 матчах, график великолепный. Выдерживать его удаётся только «Авангарду», остальные отстали как минимум на 8-10 баллов. До паузы на Евротур остались три игры, две из которых — дома.

Начать предстоит с минского «Динамо». У того дела тоже складываются здорово, впервые за несколько лет есть реальный шанс попасть в плей-офф. 41 очко в 33 встречах, пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» недалеко ушло, однако сзади накатывает целая группа преследователей.

Расслабляться нельзя, хотя пока у «зубров» с этим полный порядок. В 11 последних поединках добыто восемь побед, а проигрывали исключительно серьёзным командам. 1:5 от ЦСКА, 2:3 ОТ с «Локомотивом» и 2:3 с московским «Динамо». На том же отрезке обыгрывали как ярославцев, так и красно-синих.

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С результативностью тут по-прежнему порядок, свои две шайбы забивают в подавляющем большинстве случаев. От этого и оттолкнёмся. У «Ак Барса» всё прекрасно с обороной, однако с клубом из Беларуси часто получаются фейерверки. Вот, например, три последних результата: 4:2, 5:4, 5:4.

Планка в пять шайб устояла лишь в двух из 11 предыдущих очных встреч. Букмекеры, естественно, ждут высокой результативности, но ТБ 5 гола доступен за нестыдный коэффициент 1.67. Альтернативные ставки — «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 1.82 и «обе забьют в первые 30 минут» за 1.86. Шансы хозяев выше, однако просто так минчане из Татарстана не уедут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск 11 декабря 2020 года

Соперники в полном порядке: у минчан восемь побед в 11 матчах, у казанцев — 13 в 16. Гости стабильно забивают свои три шайбы, да и статистика очных встреч намекает на высокую результативность. В девяти из 11 предыдущих случаев забивалось не менее пяти голов. Возьмём «обе забьют в стартовые 30 минут» за 1.86. «Ак Барс» наверняка возьмёт верх, но без голов «Динамо» не останется.

Ставка: обе забьют в первые 30 минут за 1.86.