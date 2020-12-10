«Марсель» — «Монако». Прогноз: Головина не будет, Фабрегас, Пайет и Товен управятся сами

12 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монако». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Марсель» — «Монако» 12 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 12 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

Анализ и прогноз матча 14-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Монако» (12.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков тоже завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В Лиге 1 пришло время 14-го тура.

«Барыс» — «Торпедо». Прогноз: Ортио и Мельничук устроят бенефис в Казахстане Битва прямых конкурентов за топ-8 Восточной конференции рискует стать украшением игрового дня.

На субботу, 12 декабря, запланированы два матча. «Марсель» на стадионе «Велодром» сразится с «Монако», начало — в 19:00 мск. Это одна из двух центральных игр тура наряду с битвой «ПСЖ» и «Лиона», ведь соперники входят в топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции.



Южане по потерянным очкам вообще лидируют. У них 24 балла и серия из пяти побед. Возглавляющий таблицу «ПСЖ» оторвался на четыре очка, однако провёл на две игры больше. Дело в том, что подопечные Андре Виллаш-Боаша пропустили две встречи из-за коронавируса у соперников.



С еврокубками у них категорически не получилось. Пять поражений в шести матчах, хотя группа была вполне рабочей. «Манчестер Сити» — это понятно, другой уровень. Но с «Порту» и «Олимпиакосом» вполне могли побороться. Не вышло — последнее место в квартете и вылет из еврокубков.

«Химки» — «Арсенал». Прогноз: Глушаков, Идову и Мирзов помогут Черевченко отомстить Туле Черевченко около двух лет возглавлял «Арсенал», а теперь превратил новичка РПЛ в серьёзную угрозу.

В общем, теперь ничто не будет отвлекать от национального первенства. Ход набран солидный — 15 очков из 15 возможных после октябрьской международной паузы при всего двух пропущенных мячах. Досталось «Бордо» (3:1), «Лорьяну» (1:0), «Страсбургу» (1:0), «Нанту» (3:1) и «Ниму» (2:0).



Как видно, уровень оппозиции оказался не самым мощным. «Бордо» находится на десятой строчке, все остальные располагаются ещё ниже. «Монако» тоже шикарно провёл ноябрь и выдал серию из четырёх побед, однако зиму открыл обидным поражением от «Лилля» со счётом 1:2.



Первый тайм выдался равным, а вот дебют второго монегаски провалили. Потом завладели территорией, но создали не так много. Забили только один мяч, да и тот на 90-й минуте. Времени на спасение уже не осталось. В результате опустились на пятую строчку в Лиге 1 — 23 очка в 13 поединках.

«Спартак» без Газизова. К чему приведёт красно-белых новый курс Федуна? Газизов или Попов – букмекерам всё равно. Все выработали иммунитет к переменам в «Спартаке».

Российский полузащитник гостей Александр Головин вернулся в общую группу, однако тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем. В прошлом туре Головин остался вне заявки. Судя по словам Ковача, повторение ситуации вполне вероятно. Благо что к полузащите особых вопросов в последнее время нет.



Букмекеры не уверены в высокой результативности, что имеет под собой кое-какие основания. «Марсель» при Виллаш-Боаше пропускает редко. Ну, на внутренней арене. Однако с «Монако» традиционно устраивает веселье. Достаточно заметить, что в восьми предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.



А в семи из них доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Сейчас на неё дают хороший коэффициент 2.05. Но можно перестраховаться и взять классический верх за 1.82. Ставка посмелее — Х2 + обе забьют за 2.53.

Черчесов – везунчик, но будет непросто. С кем сыграет Россия в отборе ЧМ-2022 Вице-чемпионы мира и обидчики прошлых лет – дружная компания для российских футболистов.

Подопечные Нико Ковача остались без еврокубков и готовились в недельном цикле, а «Марсель» в среду пытался зацепиться за очки с «Манчестер Сити». Свежести у гостей должно быть побольше.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Марсель» — «Монако» 12 декабря 2020 года

В восьми предыдущих встречах голы забивались в обе стороны, а в семи из них ещё и пробивалась планка тотала. Обе команды хорошо выступают в национальном первенстве. Хозяева, правда, набили статистику на середняках и аутсайдерах. В шести последних матчах с участием монегасков было как минимум три гола. Доверимся цифрам и возьмём ТБ 2.5 мяча за 1.82.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.