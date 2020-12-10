Магомед Исмаилов – Иван Штырков. Чего ждать от главного боя года в России?

Главным событием турнира АСА 115 станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Бой состоится на «ВТБ Арене» в Москве в присутствии 2.5 тыс. зрителей. Посмотреть поединок Исмаилов – Штырков можно будет посмотреть на сайте лиги АСА, предварительно купив трансляцию. Начало — в 22:00 по московскому времени 13 декабря.

Лысый Хищник Исмаилов – все, как против Емельяненко

Мага Исмаилов — один из самых популярных российских бойцов смешанных единоборств. Он мастер спорта по вольной борьбе, а в его арсенале есть еще и рукопашный бой, и самбо. Неудивительно, что Лысый Хищник превосходно чувствует себя в партере. Исмаилов цепкий и очень быстрый боец, что прочувствовали на себе уже многие.



Из недостатков можно выделить габариты, которые не так велики даже для среднего веса. Боксерская техника довольно предсказуемая, но она скорее дополняет борцовские навыки, поэтому от этого Исмаилов точно не страдает. Есть разговоры и о недостаточной выносливости Магомеда, но он успешно опровергает эти слухи.



В последних пяти поединках на счету Лысого Хищника 4 победы и одна ничья – в поединке против Владимира Минеева. А несколько месяцев назад Мага удивил букмекеров, которые ставили его андердогом в схватке с Александром Емельяненко. Нокаут случился в третьем раунде, но до того Исмаилов просто избил соперника, деклассировал Александра. Да, ходили слухи, что Емельяненко-младший не слишком утруждал себя подготовкой к бою, но эти разговоры в пользу бедных. Кроме того, на счету Магомеда победы над Вячеславом Василевским, Артемом Фроловым и Ильдемаром Алькантарой. Так что габариты нисколько не мешают этому бойцу.

Уральский Халк Штырков – ставка на атлетизм

Иван Штырков едва не стал бойцом UFC, но провалил допинг-тест. Недавно, кстати, Уральский Халк заявил, что второй попытки попадания в эту организацию не будет, обвинив во всем USADA.



Главный козырь Штыркова – его работа в стойке. У Уральского Халка впечатляющий атлетизм и ударная мощь. Если попадет – мало не покажется. Обратная сторона выдающихся габаритов и ставки на ударную технику – слабая выносливость и недостаточно хорошая работа в партере. Задача Штыркова на предстоящий бой – удержать соперника на дистанции и постараться навязать свое течение боя. Ну а если еще и получится удачно попасть несколько раз – путь к победе будет открыт.



Стоит отметить, что у Штыркова было куда больше времени на подготовку. К бою он готовился на протяжении 9 месяцев, из которых 2 были отданы на полноценный тренировочный лагерь. В этом тоже преимущество уральца.

Чего ждать от боя?

Разумеется, букмекеры ведут фаворитом Магу Исмаилова, все-таки победа над Александром Емельяненко добавила Лысому Хищнику авторитета. поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на успех Ивана Штыркова можно за 5.00 (18%).



Эксперты дают равные коэффициенты на то, продлится ли бой 3 раунда или все завершится раньше. Поставить на оба исхода можно с коэффициентом 1.85.

Штырков постарается удержать соперника на дистанции, но Исмаилов заряжен на постоянное давление на соперника и это наверняка станет проблемой для Уральского Халка. Он не так хорош в работе вторым номером, уступает в скорости и вряд ли сможет не позволить сопернику перевести бой в партер.



С другой стороны, вряд ли Штырков позволит сопернику нокаутировать себя в стойке. Партер, конечно, не самая сильная его сторона, но говорить о том, что Штырков не умеет бороться нельзя. Он занимается самбо с 5 лет и вполне способен как минимум не сразу попасться на прием. Выносливость тоже не самая сильная сторона Ивана, но она должна быть однозначно лучше, чем у Александр Емельяненко.



Поэтому ждем классного боя, который продлится не 1 и даже не 2 раунда. А победит сильнейший! Вы еще успеете сделать свою ставку на бой Исмаилов – Штырков на ACA 115!