«Зенит» — «Динамо». Прогноз: Шварц не выполнит просьбу Степашина, Семак и Дзюба закроются

12 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 6.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» 12 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (12.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В субботу, 12 декабря, состоятся три матча. Самый поздний стартует в 19:00 мск в Санкт-Петербурге. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» сразится с «Динамо». Вывеска отличная, это центральная игра тура наряду с битвой «Краснодара» и «Локомотива».



Ещё бы, ведь соперники входят в топ-4. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 35 очками, хотя опережает «Спартак» лишь по дополнительным показателям. ЦСКА отстаёт на два балла, а «Динамо» — на пять. Составы обеих команд близки к оптимальным, так что поводов для оправданий быть не должно.



Сине-бело-голубые во вторник окончательно попрощались с Лигой чемпионов, на своём поле проиграв полуторному составу дортмундской «Боруссии» (1:2). Немцы долго запрягали, но ближе к концу первого тайма добавили. После перерыва владели внушительным преимуществом, по делу забрав три очка.

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Один балл в шести турах, последнее место в квартете. Можно подбирать слова и пытаться оправдать выступление перелётами, но по факту это натуральный провал. Теперь нужно максимально качественно переключиться на внутреннее первенство и уйти на перерыв лидером. Задача непростая, ведь впереди «Динамо» и «Спартак».



Бело-голубые встрепенулись после назначения Сандро Шварца на пост главного тренера, а в трёх предыдущих турах добыли всего одну победу. По делу разделили очки со «Спартаком» (1:1), схватили 1:4 от «Ростова» (поражение справедливое, но разгрома не заслуживали), а неделю назад дожали тульский «Арсенал» (1:0).



В первом тайме гости смотрелись даже веселее и создали несколько отличных моментов. Не забили, а перед перерывом привезли гол. Во втором тайме москвичи пришли в себя, не позволив подопечным Дмитрия Парфёнова ровным счётом ничего. Совсем. Отработали крайне надёжно.

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С «Зенитом» подобные фокусы не пройдут: нужно выдать цельные 90 минут. Действующий чемпион страны не блещет, но в РПЛ ниже определённой планки не опускается. Три победы и две ничьи в пяти последних турах, а ведь в Грозном потеряли очки из-за ошибки судьи, которую признали официально.



Сергей Степашин, конечно, попросил Сандро Шварца сыграть в Санкт-Петербурге первым номером, а затем ещё и не поленился рассказать об этом журналистам. И всё же есть подозрение, что игра получится довольно закрытой. Статистика согласна: в восьми последних очных встречах семь раз доезжала ставка «обе забьют — нет», а планку тотала пробили лишь дважды.



Бело-голубые в самом деле добавили на чужой половине, но стабильности пока не хватает. Играют преимущественно всплесками. «Зенит» должен знать о прогрессе москвичей, что вынудит Сергея Семака действовать осторожнее. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 2.06 и ставкой «обе забьют — нет» за 1.95.

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На стороне «Динамо» должно быть преимущество в свежести, ведь готовились в недельном цикле. За «Зенит» фактор своего поля и более крепкий состав. Вроде бы перекос в пользу хозяев в линии кажется чрезмерным, возникает соблазн взять Ф2 (+1) за крепкий коэффициент 1.94.



Но есть нюанс. Бело-голубые некомфортно чувствуют себя в гостях — всего одна победа в семи последних поединках, да и та над «Тамбовом» с вытащенным Шуниным пенальти на 99-й минуте (2:1). А санкт-петербуржцы в восьми матчах РПЛ на своём поле добыли семь побед. Так что лезть в исход всё же не рискнём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Динамо» 12 декабря 2020 года

«Динамо» рвануло после смены тренера, но в трёх предыдущих турах добыло всего одну победу, причём в первом тайме смотрелось ничуть не лучше тульского «Арсенала». В то же время прогресс бело-голубых очевиден, так что хозяева вряд ли станут рисковать. Ждём довольно закрытого футбола, при котором опасных моментов окажется не так много. Статистика личных встреч с этим согласна.



Ставка: обе забьют — нет за 1.95.