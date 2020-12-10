«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз: Бас Дост и Трапп спасуют перед Максимилианом Филиппом

11 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами в 3.36. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт» 11 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт Ф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Айнтрахт» (11.12.2020)

Групповая стадия Лиги чемпионов подошла к своему логическому завершению, следом на зимнюю паузу уйдёт и Лига Европы. Можно будет сконцентрироваться на внутренних первенствах. В немецкой Бундеслиге добрались до 11-го тура, программа которого откроется 11 декабря поединком «Вольфсбург» — «Айнтрахт», начало — в 22:30 мск.

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Второй сезон под руководством Оливера Гласнера для «волков» складывается весьма неплохо. Они наравне с «Байером» единственные, кто до сих пор не проиграл в чемпионате Германии. После десяти сыгранных матчей в активе 18 очков и чистое пятое место в таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего один пункт.



Любопытно, что в шести последних турах зелёно-белые одержали четыре победы и скатали две ничьи. Подобным результатом могут похвастаться только лидеры первенства «Бавария» и леверкузенский «Байер». Причём получилось даже забить 14 голов на этом отрезке, что несколько удивительно видеть от команды, которая в прошлом сезоне делала акцент на стандартные положения и строгую игру в обороне.



Впрочем, с защитной линией у «Вольфсбурга» и сейчас порядок, с начала первенства пропустили всего лишь 10 раз. Меньше вытаскивали мячи из сетки своих ворот на данный момент лишь «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана и всё те же леверкузенцы. И у тех, и у других по девять пропущенных, а идут они на третьей и второй строчках соответственно.

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Однако и подопечные Оливера Гласнера не без греха. Да, пропускают они мало, но зато часто. В семи последних турах получилось сохранить свои ворота нетронутыми лишь однажды — пробить Коэна Кастельса не смогли только игроки «Шальке», которые идут на последнем месте в чемпионате Германии и в принципе мало кому забивают.



«Айнтрахту» такой расклад только на руку. Команда Адольфа Хюттера выглядела очень нестабильно в прошлом сезоне, в итоге с трудом получилось забраться в первую часть турнирной таблицы. Разумеется, ни о каких еврокубках тогда речи не шло. Теперь же ситуация несколько улучшилась, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.



Франкфуртцы стараются обходиться без поражений и стабильно набирать очки. Единственный соперник, кому они пока проиграли, — это мюнхенская «Бавария» (0:5). Тут всё понятно, вопросов нет. А в остальном ситуация терпимая: девятая позиция и 13 очков в активе, дистанция до еврокубковой зоны всего три пункта.

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Примечательно, что в семи последних турах «орлы» сыграли вничью шесть раз. Голы есть, но постоянно чего-то не хватает для победы. Навязать борьбу в Вольфсбурге им вполне по силам, большинство лидеров на месте, состав ожидается боевой. Но вряд ли получится нанести первое поражение «волкам».



«Вольфсбург» сейчас выглядит несколько предпочтительнее, как минимум шансов на очки он имеет не меньше. Плюс своё поле. Мы бы рискнули и проверили 1Х + обе забьют за коэффициент 2.05. Статистика обещает достаточно результативную игру, да и такой вариант заходил в шести из семи последних игр команды Оливера Гласнера. Доверимся цифрам.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт» 11 декабря 2020 года

«Айнтрахт» выступает стабильнее, чем в прошлом сезоне, но с победами пока туго. Лидеры на месте, дать бой в «Вольфсбурге вполне можно, но фаворитом справедливо считаются хозяева. «Вольфсбург» одержал четыре победы в шести последних турах и до сих пор ни разу не проиграл. Ждём яркого матча и голов, а хозяева наверняка наберут очки.



Ставка: «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за 2.05.