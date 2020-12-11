«Реал» — «Атлетико». Прогноз: Суарес и Фелиш оставят Зидана без победы в дерби Мадрида

«Реал» выиграл два важнейших матча подряд, но третий за неделю — это перебор.

12 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» Мадрид 12 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» 12 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.36. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.93.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» (12.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в испанской Примере стартует 13-й тур.

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Всё самое интересное случится в выходные. На субботу, 12 декабря, запланированы четыре матча. Гвоздём программы однозначно окажется самый поздний. В 23:00 мск в Мадриде «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» начнёт выяснять отношения с «Атлетико». Первое мадридское дерби после пандемии коронавируса.



Соперники сделали в середине недели большое дело — решили вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Они испытывали трудности в стартовых турах, но в нужный момент собрались. «Матрасники» на удивление спокойно выиграли в Австрии у бодрого «Ред Булл Зальцбург» (2:0).



По голу в каждом тайме, минимум ненужного владения, максимум конкретики. «Быки» имели территориальное преимущество, много били с дальней дистанции, однако реальные моменты создавали редко. Подопечные Диего Симеоне заняли второе место в группе и пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Зинедин Зидан тем временем ловко заткнул слухи о возможной отставке. Две победы над опасными оппонентами, причём всухую. Сперва задушили «Севилью» (1:0) в Ла Лиге, строго отработав в обороне. А в среду разбили мощную «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (2:0) в Лиге чемпионов. Здесь имели полнейшее преимущество.



Достаточно взглянуть на статистику: 19-7 по ударам, 7-1 по попаданиям в створ, 64-36 по проценту владения, 6-1 по угловым. Карим Бензема оформил дубль уже к 31-й минуте, здорово проявил себя Родриго. Немцы в оставшееся время не придумали ровным счётом ничего, работы у Тибо Куртуа практически не было.



Естественно, две сухие победы совпали с возвращением в строй Серхио Рамоса. Бардак в обороне сразу прекратился, а большие матчи при Зидане «сливочные» всегда играли сильно выше среднего. Каземиро тоже набрал форму и добавил баланса в центре поля, да и лазарет потихоньку пустеет.

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Разница между командами заключается в результатах на внутренней арене. У хозяев всё просто неплохо, у гостей — великолепно. «Реал» набрал 20 очков в 11 матчах, расположившись на четвёртой строчке. Гордиться тут нечем, но на фоне кадровых потерь и плотного календаря результат терпимый. «Барселона», например, вообще застряла в середине таблицы.



А вот «Атлетико» движется по розыгрышу Ла Лиги с грациозностью асфальтоукладчика. 26 очков в 10 поединках при сумасшедшей разнице голов 21:2. Больше забил только «Реал Сосьедад», у которого два лишних матча. А по пропущенным мячам тягаться с «матрасниками» абсолютно некому.



Букмекеры отдают преимущество действующему чемпиону. В принципе, если тот будет действовать как в двух предыдущих играх, то без очков вряд ли останется. Но реальных козырей практически не имеет. Кроме своего поля, разумеется. Азара, Вальверде, Карвахаля и Йовича по-прежнему нет, но дело даже не в этом.

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«Реал» проведёт третий важнейший матч за неделю — слишком большая нагрузка. Пара Кроос — Модрич отработала две предыдущие игры без замен, а ведь на двоих полузащитникам 65 лет и их позиции предусматривают внушительную нагрузку. Внятной замены без Вальверде нет, а «Атлетико» прекрасно умеет пользоваться функциональными проблемами оппонента.



Второй момент — высокая цена ошибки. АТМД ничем не рискует, даже в случае неудачи положение останется комфортным. Если же проиграют хозяева, отставание вырастет до девяти очков. Да ещё и при одной «лишней» игре. Это уже крайне внушительная фора. Дополнительное давление при ограниченном костяке — не самая приятная вещь.



У гостей состав близок к оптимальному. Нет Диего Косты, но при таком Жоау Фелише и вернувшимся в строй Луисе Суаресе это не проблема. Нехватка Хосе Хименеса рискует проявиться, хотя в последнее время оборона «Атлетико» выглядит замечательно даже без уругвайца.

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Семь из восьми предыдущих очных встреч в Примере выдались низовыми. АТМД с чистой совестью отдаст территорию и будет караулить ошибки соперника. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 1.80 и лобовой ничьей за 3.36. Мирный исход вполне устроит обе стороны. Гости сохранят лидерство, хозяева останутся в зоне видимости.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура Ла Лиги «Реал» — «Атлетико» 12 декабря 2020 года

«Реал» забрал два важнейших матча кряду, да ещё и не пропустил. Выстоял с «Севильей» (1:0), смял «Боруссию» М в Лиге чемпионов (2:0). Третья топ-игра за неделю — слишком серьёзная нагрузка. Модрич и Кроос играют без замен, хотя на двоих им 65 лет. «Атлетико» полностью устроит ничья, а потому гости займутся любимым делом: отдадут территорию и будут караулить ошибки. Семь из восьми предыдущих очных встреч в Ла Лиге оказались низовыми. Возьмём ТМ 2.5 мяча за 1.80.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.