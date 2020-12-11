«Химки» — «Арсенал», «Лидс» — «Вест Хэм» и другие матчи. На что ставить 11 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 11 декабря.
На что ставить в футболе 11 декабря
Возвращается клубный футбол. В РПЛ стартует очередной тур – «Химки» примут «Арсенал». Принципиальный матч для тренера химчан Игоря Черевченко, ведь до подмосковного клуба он работал именно в Туле. Ну а сейчас «Химки» уже впереди оппонентов в турнирной таблице.
В Англии «Лидс» сыграет с «Вест Хэмом», наблюдать за командой Марсело Бьелсы всегда интересно. В Германии тоже интересное противостояние «Вольфсбурга» и «Айнтрахта». В Италии сыграют «Сассуоло» и «Беневенто», в Испании – «Вальядолид» и «Осасуна», а во Франции – «Сент-Этьен» и «Анже».
Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 11 декабря
В КХЛ большой игровой день – сразу 7 матчей. Выделяем игру в Магнитогорске – «Металлург» примет московское «Динамо». Интересно будет и в Уфе, где «Салават» сыграет с финским «Йокеритом». «Трактор» сыграет с «Сибирью», а «Ак Барс» — с минским «Динамо».
На что ещё ставить 11 декабря
На гандбольном Евро-2020 очередной матч проведёт женская сборная России. Соперник – команда Франции.
В баскетбольной Евролиге российское дерби – «Химки» против ЦСКА. Подмосковный клуб играет плохо, но в рамках Единой лиги ВТБ «армейцев» победил. Получится ли повторить успех в Евролиге?
В мужской волейбольной Суперлиге стартует очередной тур. Аутсайдер «Газпром-Югра» из Сургута примет питерский «Зенит».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
- 11 декабря 2020
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:27
-
07:25
- 10 декабря 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30