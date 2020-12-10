«Сассуоло» — «Беневенто». Прогноз: Берарди и Филиппо Индзаги дадут зайти коэффициенту 3.26

11 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Беневенто». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех гостей оценён букмекерами в 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Беневенто» 11 декабря 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Сассуоло» — «Беневенто» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча 11-го тура Серии А «Сассуоло» — «Беневенто» (11.12.2020)

Групповая стадия Лиги чемпионов подошла к своему логическому завершению, следом на зимнюю паузу уйдёт и Лига Европы. Можно будет сконцентрироваться на внутренних первенствах. В чемпионате Италии добрались до 11-го тура, программа которого откроется 11 декабря поединком «Сассуоло» — «Беневенто», начало — в 22:45 мск.

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Цена осечки в группе лидеров турнирной таблицы Серии А невероятно высока, конкурентов тут хватает. Каждый старается забраться повыше, команда Роберто де Дзерби не исключение. Концовку прошлого сезона она выдала яркую, но финишировала лишь восьмой с серьёзным отставанием от зоны еврокубков, а теперь штурмует топ-6.



После десяти туров чёрно-зелёные идут на пятом месте, набрав 19 баллов. Плотность невероятная: идущая восьмой «Верона» отстаёт на три пункта, а до миланского «Интера», расположившегося на втором месте, не хватает лишь двух баллов. Поражение от самих миланцев в девятом туре не прошло бесследно.



Впрочем, отдать «Сассуоло» должное всё же стоит. Команда из одноименного города по-прежнему не имеет проблем с результативностью, забив 20 раз за десять игр. Чаще отличилась лишь «Милан», «Интер» и «Наполи», которые входят в тройку лидеров. При этом стоит отметить крепкую оборону подопечных Роберто де Дзерби.

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Любопытно, что реже чёрно-зелёных в текущем сезоне чемпионата Италии пропускают всего четыре клуба. Среди них «Ювентус» и априори закрытая «Верона» (у обоих по восемь пропущенных), а также лидер первенства «Милан» (девять) и крепкий «Наполи» (десять). У остальных участников всё гораздо хуже.



Нельзя не отметить, что в четырёх из пяти последних туров «Сассуоло» сыграл на ноль. Единственная осечка пришлась на домашнюю игру с «Интером» (0:3). Тогда сассуольцы смотрелись ничуть не хуже, даже больше времени контролировали мяч и чаще разыгрывали корнеры. Но команда Антонио Конте ловко выбегала в контратаки.



«Беневенто» прервал кошмарную серию на старте сезона и даже успел набрать неплохую форму. В последних трёх турах высшего получилось набрать пять из девяти возможных очков. Теперь клуб из одноимённого города идёт на 13-й строчке в турнирной таблице с 11 очками, отрыв от зоны вылета составляет пять пунктов. Более чем неплохо.

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Обыграть получилось «Фиорентину», также разошлись миром с «Ювентусом» и «Пармой». Хотя не лишним будет сказать, что фиолетовые — одни из аутсайдеров первенства, чёрно-белые при Пирло плохо играют на выездах, а жёлто-синие в нынешнем сезоне отпраздновали всего две победы, одну из которых над кандидатом на вылет «Дженоа». Ближайший соперник же в полном порядке.



Ухудшилась у подопечных Филиппо Индзаги и результативность. На старте они забивали в каждом туре, а теперь всего лишь два гола за четыре последних матча. При таких раскладах можно рискнуть и проверить П1 всухую за мощный коэффициент 3.26. Вариант с подстраховкой — индивидуальный тотал «Беневенто» меньше 1 мяча за 1.91. Новичок Серии А заметно уступает по общему уровню.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Беневенто» 11 декабря 2020 года

«Сассуоло» потерял лидирующие позиции в Серии А, но всё равно остался в пятёрке лучших. Впереди игры с грандами, важно не терять очки против аутсайдеров. Во-первых, хозяев находятся в неплохой форме и мало пропускают, а, во-вторых, «Беневенто» стал реже забивать. Рискнем и проверим ставку с коэффициентом 3.26.



Ставка: победа «Сассуоло» всухую за 3.26.