ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сошников и Мамин смяли «Авангард», разберутся и с ярославцами

«Локомотив» в порядке, но шесть предыдущих очных встреч остались за красно-синими.

12 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Локомотива» идёт за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 12 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 12 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 15.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (12.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ потихоньку подобрался к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

«Ак Барс» — «Динамо» Мн. Прогноз: Зарипов, Козун и Доус зажгут в Казани на радость фанатам Матчи казанцев и минчан в последнее время получаются крайне результативными.

На субботу, 12 декабря, запланированы всего два матча. Наиболее ранний из них стартует в 17:00 мск. ЦСКА в Москве будет выяснять отношения с «Локомотивом». Вывеска что надо: лидер сводной таблицы КХЛ сразится с третьей командой Западной конференции. Причём по потерянным очкам ярославцы вообще идут вторыми.

В нынешнем сезоне соперники уже пересекались. В середине ноября красно-синие спокойно добились победы в родных стенах (3:1). Быстро отличились, а дальше спокойно играли по счёту. Эдди Паскуале попусту не тревожили, но свои три шайбы нашли. «Железнодорожники» имели шансы зацепиться: при 1:2 Ткачёв не попал в близкого расстояния, в ответной атаке Антон Слепышев забил третий гол.

С тех пор прошло достаточно времени, но расклад не изменился. Подопечные Игоря Никитина выступают невероятно стабильно: строго по два-три поражения в месяц, почти все победы добываются в основное время. На фоне широкой ротации случаются осечки с командами из другой конференции, зато с клубами с Запада и грандами почти всегда добиваются своего.

«Трактор» — «Сибирь». Прогноз: Калинин и Пуустинен уйдут в тень, всё решат Сятери и Вилл Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч было забито больше четырёх голов.

У ЦСКА пять побед в шести последних матчах. Две последние получились трудовыми: сперва сломили ожесточённое сопротивление «Торпедо» в Нижнем Новгороде (2:1), потом ловко укатали «Авангард» (4:1) в Балашихе. Омичам не помог даже быстрый гол. Дальше фаворит перехватил инициативу и методично наращивал преимущество.

Особой работы у Александра Шарыченкова не было, результат получился абсолютно заслуженным. 57 очков, первое место. Такой график конкурентам не под силу. СКА отстаёт на восемь баллов, все остальные находятся ещё дальше. Битва с «Локомотивом» — последняя перед паузой.

Подопечные Андрея Скабелки завалили вторую половину ноября, но ближе к зиме вернулись в колею. У них четыре победы в пяти последних поединках, что позволяет удерживать московское и минское «Динамо» на безопасном расстоянии. Единственное поражение на указанном отрезке потерпели от «Барыса» в Казахстане (1:3).

«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз: Мойес и Лансини отыграются на Бьельсе за поражение от «МЮ» За девять последних туров АПЛ лондонцы проиграли только «Ливерпулю» и «МЮ».

В остальных случаях брали по два очка. Досталось минчанам (3:2 ОТ), «Северстали» (5:1), «Сибири» (4:3 ОТ) и «Амуру» (4:3). Как видно, с обороной в последнее время не всё ладится. Меньше двух шайб в шести предыдущих играх пропустили только от череповчан. А ведь у ЦСКА с созиданием порядок.

Красно-синие забрали шесть предыдущих очных встреч, а в пяти последних случаях забивали как минимум три раза. От этого и оттолкнёмся. Беречь силы незачем, впереди перерыв. Соперник хорошо знаком, игра сейчас даётся. Мы бы выбирали между ИТБ 2.5 шайбы ЦСКА за 1.88 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.88.

Строго говоря, козырь у гостей лишь один — два лишних дня отдыха. Этот фактор нивелируется глубиной скамейки москвичей, «конёк» они отдают крайне редко. Состав у «армейцев» крепче, плюс свой лёд и история противостояния. Основной шанс «Локомотива» — надёжные действия вратаря, иначе зацепиться будет сложно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 12 декабря 2020 года

«Локомотив» снова вернулся в победную колею, но былой лёгкости не наблюдается. Да и пропускают в последнее время многовато. ЦСКА тем временем последовательно задушил «Торпедо» и «Авангард», закрепившись на первом месте в КХЛ. Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев — шесть побед подряд. Основная надежда ярославцев — бенефис вратаря. На наш взгляд, фаворит найдёт свои три гола и добудет трудовую победу.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.81.