«Динамо» Р — СКА. Прогноз: Брагин, Бурдасов и Вей отомстят Скудре за провал в Петербурге

Злые санкт-петербуржцы в четверг разнесли «Автомобилист», а теперь наведаются в Латвию.

12 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — СКА. Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.36, успех «Динамо» идёт за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Рига — СКА 12 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Рига — СКА 12 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.20. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Рига — СКА Санкт-Петербург (12.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ потихоньку подобрался к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На субботу, 12 декабря, запланированы всего два матча. Наиболее поздний стартует в 17:00 мск в Латвии. Рижское «Динамо» будет выяснять отношения со СКА. Для гостей эта встреча, похоже, будет делом принципа. Ведь четыре дня назад они уступили скромному сопернику на своём льду.

Тогда санкт-петербуржцы быстро добились преимущества в две шайбы, после чего банально расслабились. Как оказалось, зря. Подопечные Петериса Скудры не опустили рук и вернулись в игру. Нельзя сказать, что они владели инициативой и много создавали, зато с реализацией оказался порядок. А в серии буллитов спас Лаурис Дарзиньш (4:3 Б).

С тех пор соперники вышли на лёд по одному разу. СКА в родных стенах камня на камне не оставил от сдавшего «Автомобилиста» — 7:2. Всё стало понятно ещё в первом периоде, по ходу которого хозяева забросили пять шайб. Несчастный Якуб Коварж покатил на скамейку после четвёртой. Оставшееся время превратилось в формальность.

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Евгений Тимкин в беседе с журналистами напрямую сказал, что команда хотела отмазаться за сенсационное поражение от рижан. Получилось выше всяких похвал. Заодно закрепились на второе месте в турнирной таблице Западной конференции: 49 очков, восемь баллов до ЦСКА. Ближайший преследователь по дивизиону отстаёт на 11 очков.

Рижане тем временем проиграли «Северстали» со счётом 2:4, три шайбы из четырёх получили в меньшинстве. Схватили 58 минут штрафа (в том числе «5+20»), а потому Петерис Скудра вполне справедливо говорил на пресс-конференции о сомнительном судействе. Работа арбитров действительно оказалась слабой.

Клуб из Латвии находится на последнем месте в КХЛ, хотя в последнее время добавил. Мальчиком для битья его больше назвать нельзя, в девяти предыдущих поединках потерпел лишь одно разгромное поражение. Впрочем, шансов на плей-офф фактически не осталось, слишком многое было потеряно осенью.

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Несмотря на сдержанный прогресс хозяев, поверить в их успех сложно. СКА, конечно, уже исправился за то поражение, но полноценной мести пока не добился. А тут календарь даёт хороший шанс. Думается, проблем с мотивацией не возникнет, а по уровню исполнителей преимущество имеется колоссальное.

В шести предыдущих матчах в Риге «армейцы» выигрывали, причём строго в основное время. И лишь однажды забросили меньше трёх шайб. От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между голом СКА в первые 10 минут за 2.46 и Ф2 (-2) за 1.89. Скорее всего, гости выскочат озлобленными и быстро прижмут оппонента к воротам.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Рига — СКА 12 декабря 2020 года

Четыре дня назад СКА сенсационно проиграл рижанам по буллитам, хотя вёл с разницей в две шайбы. После этого подопечные Валерия Брагина разнесли «Автомобилист», а теперь календарь даёт полноценный шанс отомстить и уйти на перерыв в хорошем настроении. Думается, гости такую возможность не упустят.

Ставка: СКА забьёт в первые 10 минут за 2.46.