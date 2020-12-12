«Тамбов» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий и Кварацхелия приблизят голодных «волков» к ФНЛ

13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 19.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» 13 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» (13.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В воскресенье, 13 декабря, состоятся четыре матча. Самый ранний стартует в 14:00 мск в Саранске. «Тамбов» на стадионе «Мордовия Арена» сразится с «Рубином». Соперники находятся в нижней половине таблицы, но на этом их сходство заканчивается.



Казанцы слабо проводят заключительный отрезок первой части первенства. Из Кубка России вылетели, а в четырёх последних турах Российской Премьер-Лиги потерпели три поражения. Единственный повод для радости — 1:0 на своём поле с ЦСКА, там действительно смотрелись лучше красно-синих.



В остальном всё довольно грустно. Международная пауза дорого обошлась, сразу несколько легионеров были вынуждены садиться на карантин, а после него — возвращать физические кондиции. Ничего хорошего из этого не вышло. Уступили «Химкам» и «Ростову» (по 0:2), а неделю назад получили 1:3 от «Локомотива».

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С «железнодорожниками», правда, начудил удалившийся на ровном месте Иван Игнатьев. Плюс дважды на выходе ошибся Никита Медведев, а в атаке упустили пару отличных возможностей. Да и опустились на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 24 очка, но пока ничего не потеряно. До идущего четвёртым «Динамо» не хватает всего шести баллов.



Благо что календарь подбросил отличный шанс вернуться на победную колею. «Тамбов» окончательно увяз в долгах, несколько футболистов основного состава отказались выходить в прошлом туре против «Спартака». Правда, есть нюанс. Если деньги не нашлись даже перед матчем с красно-белыми, то к играм с «Рубином» и «Уралом» вряд ли имеет смысл на что-то рассчитывать.



Уже появились слухи об уходе нескольких футболистов. Костюков и Грицаенко, к слову, могут перебраться именно в Казань. «Волки» потерпели пять поражений кряду и опустились в зону вылета, хотя в Москве выглядели достойно. «Спартак» создавал моменты с большим трудом, однако в концовке аутсайдер развалился (1:5).

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По данным СМИ, как минимум шесть футболистов основного состава «Тамбова» будут бойкотировать матч с «Рубином». Неудивительно, что букмекеры дают на лобовую победу гостей скромнейший коэффициент 1.20. Подобрать достойный вариант при такой линии сложно.



Мы бы выбирали между голом «Рубина» в каждом тайме за 1.80 и тоталом больше 1.5 гола во втором тайме за 1.87. Логика простая: Сергей Первушин своё дело знает, с дисциплиной и организованностью у «волков» порядок. Однако без лидеров скамейка окончательно пропадает, а молодые футболисты банально не готовы играть по 90 минут на уровне РПЛ.



Потому до перерыва хозяева вполне могут продержаться, но дальше Леонид Слуцкий выпустит свежих игроков и преимущество казанцев станет заметнее. Если реализация окажется в порядке, пару-тройку мячей во втором тайме мы наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» 13 декабря 2020 года

«Тамбов» продолжает бойкот из-за долгов по зарплате. По данным СМИ, как минимум шесть футболистов основы откажутся выходить на поле с казанцами. Разумеется, шансы «Рубина» резко возрастают. До перерыва «волки» способны продержаться, а вот дальше благодаря заменам преимущество гостей станет подавляющим. Скамейка у хозяев на фоне бойкота пропала, а молодые футболисты не готовы выдерживать 90 минут на уровне РПЛ



Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.87.