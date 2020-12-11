«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: Сульшер сел в лужу в Лиге чемпионов, Гвардиола добавит

12 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех хозяев оценён в 4.70. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Ман Сити» 12 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 12-го тура АПЛ «Ман Юнайтед» — «Манчестер Сити» (12.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В английской Премьер-лиге к середине декабря добрались до 12-го тура.

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Программа откроется 11 декабря одним поединком, а продолжится 12 декабря сразу четырьмя. Среди прочих субботних противостояний выделяется встреча «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Дерби стартует в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.



Оба манчестерских клуба по итогам прошлого сезона попали в групповой этап Лиги чемпионов. «МЮ» начал здорово: по делу обыграл «ПСЖ» во Франции, уничтожил «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана дома. Но затем наступил провал: проиграл в Турции, остался без очков в двух заключительных турах, завершил гонку на третьей строчке и выбыл в Лигу Европы.



На неделе манкунианцы играли матч заключительного тура против РБЛ в Германии. Для выхода в плей-офф достаточно было просто не проиграть, но уже к 13-й минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев. В итоге англичане уступили 2:3, хотя и имели заметное преимущество во владении и ударах. В концовке могли додавить, но вообще играли бледно и отправились в Лигу Европы по делу.

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А вот «Манчестер Сити» с задачей справился без каких-либо хлопот. Конечно, группа досталась менее именитая, только, пожалуй, с «Порту» пришлось повозиться, но 16 из 18 возможных очков — результат крайне солидный. При этом голубые ещё и пропустили лишь однажды, забив 13 раз.



В матче шестого тура, который для «горожан» абсолютно ничего не решал, ведь первое место в группе C уже было обеспечено, разгромили французский «Марсель» (3:0). В составе произошёл целый ряд изменений, некоторые лидеры остались на скамейке. Первый тайм завершился без голов, а во втором на поле появились Стерлинг с Агуэро и сделали разницу.



Зато в родном чемпионате Англии манчестерские клубы находятся в схожих ситуациях. Соперники нестабильно начали сезон и отпустили вперёд конкурентов, хотя на самом деле всё не так уж страшно, как кажется. К середине декабря положение удалось выправить.

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«Манчестер Юнайтед» занимает шестую позицию в таблице, набрав 19 очков. «Манчестер Сити» идёт следом, отстав на один пункт. До лидеров «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» не хватает пяти и шести очков соответственно, но у «Юнайтед» и «Сити» есть по игре в запасе.



В предстоящем дерби букмекеры отдают предпочтение команде Пепа Гвардиолы. На наш взгляд, вполне логично. Дело в том, что «горожане» набрали отличную форму после нестабильного старта. В 10 последних матчах во всех турнирах потерпели всего лишь одно поражение, скатали две ничьи и одержали семь побед с общим счётом 18:0.



А у подопечных Уле-Гуннара Сульшера в текущем сезоне АПЛ кошмарная статистика домашних игр. За пять матчей на «Олд Траффорд» смогли обыграть только одного из аутсайдеров первенства «Вест Бромвич», да и то со скрипом. Забить за всё это время получилось лишь три раза, а пропустить целых 10. Хорошего мало.

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При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.89. «Манчестер Сити» выглядит предпочтительнее, но с голами на выезде у него туговато. Да и статистика личных встреч на нашей стороне, ведь только три раза за 11 последних дерби соперники забивали больше трёх мячей.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Манчестер Сити» 12 декабря 2020 года

Сейчас манчестерские клубы идут вровень в АПЛ, однако «Сити» выглядит предпочтительнее. Дело в том, что игра «МЮ» на своём поле в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего. «Горожане» же находятся в отличной форме: старт завалили, зато дальше дела пошли в гору. Семь побед всухую за 10 последних матчей во всех турнирах. Большого количества голов не ждём, но успеха гости наверняка добьются



Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.89.