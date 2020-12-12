«Кальяри» — «Интер». Прогноз: ЛЧ надо забыть, у Конте остался последний шанс спасти сезон

Нерадзурри завершили выступление в еврокубках, все силы будут брошены на Серию А.

13 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Интер». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Кальяри» оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Серии А «Кальяри» — «Интер» 13 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Кальяри» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Интер» (13.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в итальянской Серии А стартовал 11-й тур.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сошников и Мамин смяли «Авангард», разберутся и с ярославцами «Локомотив» в порядке, но шесть предыдущих очных встреч остались за красно-синими.

Всё самое интересное случится в выходные. На воскресенье, 13 декабря, запланированы пять поединков. Самый ранний из них начнётся в 14:00 мск. «Кальяри» на стадионе «Сардиния Арена» сразится с «Интером». Это классическая игра крепкого середняка с фаворитом на своём поле.



Красно-синие в прошлом сезоне избежали борьбы за выживание, спокойно финишировав в середине турнирной таблицы. Под руководством Эусебио Ди Франческо голов стало больше, однако результаты сохранились. 12 очков в 10 турах, 11-е место в Серии А. До зоны еврокубков шесть баллов, до зоны вылета — ровно столько же.



«Кальяри» набрал хороший ход перед ноябрьской паузой, а вот дальше потерял ритм. В трёх последующих встречах набрал всего два очка. Без вариантов проиграл «Ювентусу» в Турине (0:2), а также разошёлся миром со «Специей» (2:2) и «Вероной» (1:1). Особенно обидной получилась первая ничья, там новичок элитного дивизиона спасся на 94-й минуте.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Казарцева и Еськова не будет, но Тедеско отстанет от «Зенита» «Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.

У «Интера» в национальном первенстве получается здорово. 21 очко в десяти матчах, чистое второе место в турнирной таблице. Лучше только возродившийся «Милан», который не желает сбрасывать обороты даже после травмы Златана Ибрагимовича. Все остальные находятся позади.



Нерадзурри добыли три победы кряду при внушительной результативности. 4:2 с «Торино», 3:0 с «Сассуоло» и 3:1 с «Болоньей». Впечатляет. Проблема одна — в Лиге чемпионов Антонио Конте снова сел в лужу. После победы над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в пятом туре шансы появились, но сбыться им оказалось не суждено.



Что самое обидное, «Реал» спокойно задушил немцев, сделав для итальянского клуба всё необходимое. Хватило бы обычной победы над ослабленным «Шахтёром» в родных стенах. Миланцы, конечно, имели преимущество, но слабая реализация снова перевесила. 0:0, четвёртое место в квартете, бесславный вылет из еврокубков.

«Реал» — «Атлетико». Прогноз: Суарес и Фелиш оставят Зидана без победы в дерби Мадрида «Реал» выиграл два важнейших матча подряд, но третий за неделю — это перебор.

Понятно, что атмосфера в коллективе после такого будет далека от оптимальной. Нерадзурри имеют внушительное преимущество по уровню исполнителей, а Серия А — их последний шанс спасти сезон. Думается, без очков гости не останутся, но пропустить всё же придётся. У «Кальяри» порядок с атакой, а в четырёх предыдущих очных встречах доезжала ставка «обе забьют».



Сейчас на неё дают нестыдный коэффициент 1.70. Мы поднимем потенциальный выигрыш и возьмём Х2 + обе забьют за 1.90. Вариант посмелее — П2 + обе забьют за 2.38. Опустить руки после вылета из ЛЧ — это перебор, фанаты и так потеряли терпение.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Интер» 13 декабря 2020 года

«Интер» провалился в Лиге чемпионов и вылетел из еврокубков, Серия А — последний шанс спасти сезон. В то же время «Кальяри» поддерживает установленную планку и исправно забивает. В четырёх предыдущих очных встречах доезжала ставка «обе забьют». Возьмём Х2 + ОЗ за 1.90. Остаться без очков после кошмара в Лиге чемпионов команда Конте просто не может себе позволить.



Ставка: «Интер» не проиграет + обе забьют за 1.90.