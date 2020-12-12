«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз: Эльдор Шомуродов не впечатлит Криштиану Роналду в Серии А

13 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Серии А «Дженоа» — «Ювентус» 13 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус» (13.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в итальянской Серии А стартовал 11-й тур.

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Всё самое интересное случится в выходные. На воскресенье, 13 декабря, запланированы пять поединков. В 20:00 мск в Генуе «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» начнёт выяснять отношения с «Ювентусом». Имя фаворита вопросов не вызывает: действующий чемпион страны навестит клуб из зоны вылета.



«Грифоны» начали с разгромной победы над «Кротоне» (4:1), вот только пришлось уйти на карантин в начале октября, а потом набирать физические кондиции. Результаты с тех пор просто кошмарные. Побед нет, да и мирных исходов всего три. С «Вероной» (0:0), «Сампдорией» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1).



Неделю назад не дотерпели совсем чуть-чуть. Открыли счёт во Флоренции уже на 89-й минуте, хотя с самого начала смотрелись хуже «фиалок». Не хватило считанных секунд, ответный мяч состоялся на 98-й минуте. И не позволил покинуть предпоследнее место в турнирной таблице. Шесть очков, хуже только несчастный «Кротоне».

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Казарцева и Еськова не будет, но Тедеско отстанет от «Зенита» «Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.

Вдобавок ко всему у подопечных Роландо Марана много травм. Выпали по три футболиста из линии обороны и полузащиты, только в атаке выбор солидный. Вдобавок ко всему травмы получили два основных вратаря: в конце ноября выбыл Маттиа Перин, в прошлом туре бедро повредил Федерико Маркетти.



С «Фиорентиной» заканчивал 28-летний Альберто Палеари. Воспитанник «Милана» всю карьеру провёл в низших лигах, причём не выделялся даже там. На роль третьего вратаря это подходящий кандидат, но для первого номера клуба Серии А он, конечно, слабоват. А ведь в Геную пожалует сам «Ювентус».



Туринцы во вторник разнесли «Барселону» на «Камп Ноу» (3:0), показав, пожалуй, лучшие 90 минут после назначения Андреа Пирло. Удалось завоевать первое место в группе, Криштиану Роналду оформил дубль, а Джанлуиджи Буффон отыграл на «ноль». Особенно порадовала оборона. Из-за пределов штрафной каталонцы били много и довольно опасно, но на убойные позиции практически не выбирались.

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Проблем со свежестью возникнуть не должно. Во-первых, на восстановление имелось 4,5 дня. По меркам постпандемийного сезона это не так уж мало. Во-вторых, яркая победа над сине-гранатовыми должна добавить положительных эмоций. В третьих, кадровых проблем не так много.



Не будет Мериха Демирала и Джорджо Кьеллини, дисквалификацию Альваро Мораты сократили и форвард сможет выйти на поле. Соперник колючий, «Ювентус» не громил «Дженоа» с 2017 года. Однако большое количество травм и третий голкипер наверняка скажутся. Свои два-три мяча действующий чемпион найдёт. Учитывая проблемы хозяев с созиданием (всего девять голов, предпоследний результат в Серии А), для победы этого должно хватить.



Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.25 и П2 с разницей в 2-3 мяча за 2.60. Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 3:0. Уже в среду подопечным Андреа Пирло принимать «Аталанту», лишние силы тратить не рекомендуется.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус» 13 декабря 2020 года

«Дженоа» — организованный коллектив, однако травмы перевешивают. Тренерский штаб остался без трёх защитников и трёх полузащитников, а главное — выбыли два основных вратаря. На таком фоне не пропустить от действующего чемпиона практически нереально, а с созиданием у «грифонов» большие проблемы. Меньше них забивает только замыкающий таблицу «Кротоне». Напрашивается П2 всухую.



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.25.