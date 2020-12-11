«Боруссия» Д — «Штутгарт». Прогноз: с «Зенитом» было легче. Витсель застрянет без Холанда

За пять выездов в Бундеслиге «Штутгарт» ни разу не проиграл и забил 12 голов.

12 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Штутгарт». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.75.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Штутгарт» 12 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Штутгарт» (12.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В немецкой Бундеслиге к середине декабря добрались до 11-го тура.

«Зенит» — «Динамо». Прогноз: Шварц не выполнит просьбу Степашина, Семак и Дзюба закроются В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют — нет».

Программа 11-го тура чемпионата Германии откроется 11 декабря одним поединком, а продолжится 12 декабря сразу шестью. Среди прочих в субботу сразятся дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». Встреча начнётся в 17:30 мск и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.



Команда Люсьена Фавра заслуженно пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, завершив розыгрыш групповой стадии на первом месте. В шести играх у неё четыре победы, одна ничья и одно поражение, достойное сопротивление оказать смогли лишь футболисты «Лацио». С учётом 12 забитых и пяти пропущенных мячей результат следует признать отличным.



В заключительном туре черно-желтые гостили в Санкт-Петербурге у «Зенита». Состав швейцарский специалист выставил весьма экспериментальный, но в итоге одержал победу (2:1), хоть и пропустил первым. Победный гол, к слову, забил бывший полузащитник петербуржцев Аксель Витсель. Ближе к перерыву немцы добавили и спокойно дожали чемпиона России.

«Реал» — «Атлетико». Прогноз: Суарес и Фелиш оставят Зидана без победы в дерби Мадрида «Реал» выиграл два важнейших матча подряд, но третий за неделю — это перебор.

А вот в родной Бундеслиге у дортмундцев всё не так уж и гладко, в четырёх последних турах добыли всего четыре из 12 возможных очков. Уступили дома «Баварии» (2:3) и «Кёльну» (1:2), была также ничья с «Айнтрахтом» в прошлом туре (1:1). А единственная победа случилась против «Герты» (5:2), но тогда покер оформил Эрлинг Холанд.



Теперь же норвежский голеодор будет проходить лечение подколенного сухожилия в Катаре и не сможет помочь команде как минимум до января. Также в лазарете «шмелей» остаётся целый ряд футболистов, среди которых Тома Мёнье, Томас Делейни и Марсель Шмельцер. Всё это несомненно на руку «Штутгарту».



«Штутгарт», вернувшись из второй Бундеслиги в высший дивизион страны, пока что идёт очень уверенно. После 10 сыгранных матчей в активе 14 баллов и восьмая позиция в турнирной таблице. Отставание даже от зоны еврокубков составляет всего лишь два пункта, хотя конкурентов здесь хватает.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Казарцева и Еськова не будет, но Тедеско отстанет от «Зенита» «Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.

Стоит отметить, что за девять последних туров у «швабов» всего лишь одно поражение. Осечка пришлась на домашнюю игру против мюнхенской «Баварии» в девятом туре. Тогда хозяева уступили со счётом 1:3, но счёт, откровенно говоря, выдался не по игре. Опасных моментов у ворот Нойера создали не меньше, подвела реализация.



На наш взгляд, П2 с форой (+1) за коэффициент 2.02 выглядит довольно интересно. За «автозаводцев», кроме банальной свежести (ведь они не участвуют в еврокубках), играет ещё и статистика гостевых поединков. На данный момент они совершили пять выездов и ни разу не проиграли, пропустив всего шесть мячей.



Нет у «Штутгарта» и проблем с результативностью, за 10 туров в чемпионате Германии клуб отличился 19 раз. Больше смогли забить только четыре команды, которые сейчас входят в топ-6. А потому вполне можно подумать над ИТБ2 1 мяча за 1.87. Оборона «Боруссии Д» в последнее время нередко сбоит, как минимум на гол гости должны наиграть.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Штутгарт» 12 декабря 2020 года

«Боруссия Д» неплохо выглядит на европейской арене, но на чемпионате Германии это заметно отражается — в четырех последних турах лишь одна победа. «Штутгарт», вернувшись в Бундеслигу, продолжает удивлять. Клуб редко проигрывает и часто забивает. На наш взгляд, потрепать нервы дортмундцам он вполне может.



Ставка: победа «Штутгарта» с форой (+1) за 2.02.