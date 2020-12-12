«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз: Николич оставит Мусаева в нижней части таблицы РПЛ

13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 13 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» (13.12.2020)
Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.
Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В воскресенье, 13 декабря, состоятся четыре матча. В 16:30 мск «Краснодар» в родных стенах начнёт выяснять отношения с «Локомотивом». Наряду с битвой «Зенита» и «Динамо» (она состоится в субботу) это центральная игра всего тура.
В конце концов, речь о представителях России в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона «быки» заняли третье место и прошли квалификацию, а «железнодорожники» оказались вторыми и попали в групповой этап напрямую. Выйти в плей-офф соперникам не удалось, но на фоне «Зенита» они выступили более чем достойно.
Подопечные Мурада Мусаева заняли третье место в отправились в Лигу Европы. С учётом кадровых проблем и минимального количества опыта на таком уровне результат приличный. Однозначным провалом следует считать только второй тайм в Испании с «Севильей», когда прижались к своим воротам в большинстве и проиграли.
«Локомотив» оказался четвёртым, хотя жеребьёвка в принципе не оставляла особых шансов. Обидно только за домашний матч с «Ред Булл Зальцбург», где на поле вышли все, кто был здоров. В остальном цеплялись, кусались и делали всё возможное. Пора переключаться на внутреннее первенство, где положение непростое.
Подопечные Марко Николича набрали семь очков в трёх предыдущих турах и подобрались к зоне еврокубков. 28 баллов, шестая строчка, два пункта до топ-4 и семь — до лидеров. Всему виной жуткий отрезок перед ноябрьской международной паузой, когда потерпели три поражения в РПЛ кряду.
Справедливости ради, москвичам повезло. С тульским «Арсеналом» остались в меньшинстве ещё до перерыва, но забили с пенальти (1:0). С «Ахматом» игра могла качнуться в обе стороны (0:0). А с «Рубином» (3:1) начудили Иван Игнатьев и Никита Медведев. Первый на ровном месте оставил казанцев в меньшинстве, второй дважды ошибся на выходе.
Непосредственно качество футбола в последние недели оставляет желать лучшего, но это понятно. График жуткий, кадровых потерь много. Нагрузка на лидеров выпадает катастрофическая, сил не хватает. Точно не будет Баринова, Лысова, Зе Луиша и Смолова (травмы), а также Мурило (дисквалификация).
У «Краснодара» ситуация ещё печальнее. Даже две победы в трёх предыдущих турах не позволили вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы. 24 очка в 17 поединках и девятое место в чемпионате России. До «Зенита» и «Спартака» уже 11 баллов. Если команда рассчитывает включиться в борьбу за чемпионство, до зимней паузы надо обойтись без осечек.
Хвастаться особо нечем. Уступили «Химкам» (0:1). «Тамбов» обыграли со скрипом (1:0, гол гостей отменили из-за сомнительного офсайда), «Ротору» отвесили 5:0, но четыре из пяти мячей забили в большинстве. До удаления волгоградцы смотрелись никак не хуже, да и вдесятером наиграли на два-три гола. Вот только Матвей Сафонов оказался против.
Беда в том, что Сафонов в 2020 году уже не сыграет из-за травмы. По-прежнему отсутствует Дмитрий Стоцкий, повреждения есть у Ари и Кайо. Список тоже неплохой. Даже странно, что букмекеры отдают столь серьёзное преимущество хозяевам. У «Локомотива» есть проблемы с коронавирусом, но Крыховяк, пропустивший два матча в ЛЧ, с «Рубином» неделю назад отбегал все 90 минут.
Потому вполне может оказаться, что состав москвичей окажется куда ближе к оптимальному, чем в Мюнхене, ведь коронавирусные регламенты в турнирах отличаются. Кроме того, «быки» традиционно неудачно играют с «железнодорожниками» в последние пару лет. Всего два очка в четырёх предыдущих поединках.
Больше того — ни разу не забили больше одного мяча. Мы бы сыграли по коэффициенту. Х2 за 1.96 кажутся перебором. Шансы подопечных Мурада Мусаева выше, но не настолько же. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 1.78. «Быки» преодолели планку лишь в одном из семи предыдущих матчей — с «Ротором», где час действовали в большинстве.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» 13 декабря 2020 года
Букмекеры отдают большое преимущество хозяевам, сыграем по коэффициенту. Коронавирусные регламенты в Лиге чемпионов и РПЛ отличаются, как минимум Крыховяк, похоже, вновь сможет выйти на поле. «Краснодар» не обыгрывает «Локомотив» на протяжении четырёх встреч, а больше одного мяча забил лишь в одном из семи последних матчей во всех турнирах. «Ротору», где час действовал в большинстве. Возьмём Х2 за 1.96
Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.96.
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