«Бавария» рвется к династии в Лиге чемпионов! Гвардиола и Клопп против

9 декабря определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, российские клубы не попали в число 16 лучших клубов Европы. Теперь ждем жеребьевки, которая пройдет 14 декабря. Но букмекеры уже выкатили свои коэффициенты на победителя. Изучаем их прогнозы на Лигу чемпионов.

Гвардиола и Клопп против Флика

«Бавария» не сбавляет обороты. Мюнхенцы играючи прошли групповой турнир, потеряв очки лишь в ничего не решавшем матче против «Атлетико». Команда Ханса-Дитера Флика с прошлого сезона точно не стала слабее, а может быть и прибавила. Неудивительно, что букмекеры видят мюнхенцев главными фаворитами Лиги чемпионов. Поставить на победу баварцев можно за 3.20. Неплохой вариант!



Кто в главных соперниках? В первую очередь, это «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Горожане» получили довольно легкую для клуба такого уровня группу и прошли ее уверенно, набрав 15 очков. У «Ливерпуля» соперники были посильнее, плюс на команду Юргена Клоппа обрушилась эпидемия травм. Однако мерсисайдцы тоже выиграли свою четверку, да и травмированные постепенно возвращаются в строй. На команду Гвардиолы коэффициент 5.20, на парней Клоппа – 7.00. Они находятся в погоне за «Баварией»

Неймар и Роналду – второй эшелон

Дальше в списке букмекерских фаворитов идут «ПСЖ» и «Ювентус». Парижане выбрались из нелегкой группы, в которой благополучно завершил свой лигочемпионский путь «МЮ». Последний матч с «Башакшехиром» пришлось играть в два приема из-за расистского скандала между резервным арбитром и помощником тренера турецкого клуба Пьером Вебо. Но все хорошо, что хорошо кончается.



У «Ювентуса» в квартете была «Барселона», но с ней Роналду и компания легко разобрались в последнем туре. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» упирались, показывали зубы, но класс есть класс.



И «ПСЖ», и «Юве» не в числе главных претендентов на трофей, но они где-то рядом. Да, у этих команд есть свои проблемы, но есть и великие игроки в составе. Так что если немного повезет с жеребьевкой, если все срастется по ходу плей-офф, то мы можем увидеть их и в финале. А в одном матче может случиться все, что угодно. Пока же поставить можно на победу «ПСЖ» за 10.50, а на клуб из Турина – за 14.00.

У Зидана и Кумана непочатый край работы

Непривычно видеть «Реал» и «Барселону» так низко в списке претендентов, но что есть, то есть. И тем, и другим пока бы разобраться с проблемами в команде, да в чемпионате выровнять ситуацию, а уж потом можно говорить о Лиге чемпионов. «Реал» так и вовсе дважды проиграл «Шахтеру» и еле выполз в плей-офф. Спасла победа над менхенгладбахской «Боруссией» в последнем туре. У «Барселоны» все прошло попроще, но и соперники были послабее. А «Ювентусу», как вы помните, подопечные Кумана влетели 0:4. Так что работать и еще раз работать – все, что остается этим клубам. Сейчас на «Реал» дают 15.00, на «Барселону» — 17.00. В этой компании затесался и «Челси», на синих тоже предлагают коэффициент 15.00.

«Атлетико» и «Боруссия» — крутые. Но побеждать пока рано

За 18.00 можно поставить на мадридский «Атлетико» или дортмундскую «Боруссию». Команда Диего Симеоне давно показала, что может быть конкурентоспособной на любом уровне, но групповой этап «матрасники» прошли ни шатко, ни валко. Тут и 0:4 от «Баварии», и две ничьи с «Локомотивом» — как то несолидно.



Что до «Боруссии», то у «шмелей» просто была одна из самых легких групп, трезво оценивать силы этого клуба сложно. Но пока четвертьфинал для команды Люсьена Фавра кажется потолком.

Кто выстрелит из массовки?

Далее в списке претендентов идут «РБ Лейпциг» (23.00), «Аталанта» (35.00), «Севилья» (40.00) и «Боруссия» из Менхенгладбаха (60.00). Меньше всего шансов выиграть турнир аналитики дают «Лацио» (80.00) и «Порту» (110.00).



Кто может выстрелить? В одном матче практически любая команда. «Лейпциг» на равных бьется с «Баварией» в Бундеслиге, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала. «Аталанта» едва не выбила «ПСЖ» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, а «Севилья» — действующий обладатель Лиги Европы. Могут покусать кого угодно и остальные команды.



Ждем жеребьевки и тогда уже можно будет давать какие-то более подробные прогнозы. Удачных ставок!