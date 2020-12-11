«Унион» — «Бавария». Прогноз: что «Локо», что клуб из топ-6 Бундеслиги — Флику без разницы

12 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех берлинцев оценён букмекерами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 6.65.

Букмекерские коэффициенты на матч 11-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» 12 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Унион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Бавария» (12.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В немецкой Бундеслиге к середине декабря добрались до 11-го тура.

«Реал» — «Атлетико». Прогноз: Суарес и Фелиш оставят Зидана без победы в дерби Мадрида «Реал» выиграл два важнейших матча подряд, но третий за неделю — это перебор.

Программа 11-го тура чемпионата Германии откроется 11 декабря одним поединком, а продолжится 12 декабря сразу шестью. Среди прочих в субботу сразятся берлинский «Унион» и мюнхенская «Бавария». Встреча начнётся в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине.



На прошлых выходных берлинцы гостили у «Герты» и прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию, уступив в дерби со счётом 1:3. Всё складывалось для гостей удачно, они даже открыли счёт на 20-й минуте, однако через три минуты остались в меньшинстве. Удержать преимущество не получилось, после перерыва сетка их ворот тревожилась трижды.



Впрочем, «железные» до сих пор находятся в еврокубковой зоне, в 10 турах получилось набрать 16 очков и зависнуть на шестой строчке. Правда, конкурентов тут хватает: у «Боруссии» Мёнхенгладбах столько же очков, «Штутгарт» отстаёт на два пункта, а «Айнтрахт» — на три. Плотность серьёзная.

«Зенит» — «Динамо». Прогноз: Шварц не выполнит просьбу Степашина, Семак и Дзюба закроются В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют — нет».

Поражение в дерби понесло за собой не только потерю очков и ухудшение позиции в таблице. Теперь один из игроков основы Роберт Андрих вынужден отбывать дисквалификацию. Также стоит отметить травму основного нападающего команды Макса Крузе. Немец успел забить шесть раз и отдал пять результативных передач, но будет отсутствовать до восьми недель. Большая потеря.



«Бавария» на неделе в заключительном туре Лиги чемпионов принимала московский «Локомотив» и победила со счётом 2:0. Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик провел ротацию, дав некоторым лидерам отдохнуть. В первом тайме москвичи пытались как-то контратаковать, но после перерыва хозяева включили знаменитый прессинг и дважды забили.



Баварцы с завидным отрывом вышли в плей-офф, набрав 16 из 18 возможных очков. В родной Бундеслиге у них, к слову, тоже порядок. Преследователи, конечно, рядом, но пока что действующий чемпион страны лидирует в таблице. Отрыв от «Байера» составляет один пункт, от «Лейпцига» — два, а остальные отстают ещё сильнее.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Казарцева и Еськова не будет, но Тедеско отстанет от «Зенита» «Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.

После разгромного поражения от «Хоффенхайма» в гостях (1:4) «Бавария» поправила игру на выезде. После того она совершила четыре выезда в чемпионате Германии и одержала четыре победы, забив 12 голов. Без пропущенных мячей, конечно, не обошлось, но вряд ли «Униону» это сильно поможет.



В целом, берлинцы смотрятся неплохо, однако без основного нападающего предложить что-то мюнхенцам будет трудно. Мы бы проверили П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.88, сенсации не ждём. С результативностью у подопечных Ханси Флика по-прежнему порядок: 34 гола в 10 играх внутреннего первенства и 18 голов за шесть игр в Европе.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Унион» — «Бавария» 12 декабря 2020 года

«Унион», конечно, смотрится неплохо, но после берлинского дерби остался без опорника и основного нападающего. «Бавария» продолжает много забивать в каждой игре, предложить ей что-то вменяемое даже на своём поле будет очень тяжело. Сенсации на этот раз не ждём, фаворит спокойно возьмёт три очка.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.88.